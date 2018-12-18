Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye'nin askeri uçak gücü ne?

Değişen dünya dengeleri, ülkelerin savunma sanayisinde daha fazla harcama yapmasına neden oluyor. 2018 yılına ait dünya hava kuvvetleri raporu yayınlandı. Flight International dergisinin yayınladığı raporda ülkelerin hava gücü en ince detayına kadar incelendi. Askeri teknoloji anlamında son dönemlerin en çıkışta olan ülkesi Türkiye, listeye devlerin hemen arkasından girdi. Tüm dünyanın yükselişini kıskandığı Türkiye, yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladı. Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye'nin hava gücü ne? İşte merakla beklenen o liste...

18 Aralık 2018 Salı, 21:35:57 Güncelleme: 21:43:50
Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye'nin askeri uçak gücü ne?

Ülkelerin her türlü askeri hava araçları envanterinin gözler önüne serildiği raporda, savaş uçaklarının sayısı açıklandı. İşte alfabetik sırayla, ülke ülke muharebe uçağı sayıları (eğitim uçakları dahil edilmemiştir)

Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye'nin askeri uçak gücü ne?

AFGANİSTAN - 12 SAVAŞ UÇAĞI

12 x EMB-314 (A-29)

SİPARİŞİ VERİLEN : 6 x EMB-314 (A-29)

Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye'nin askeri uçak gücü ne?

ALMANYA - 181 SAVAŞ UÇAĞI

94 x EUROFIGHTER

87 X TORNADO IDS

SİPARİŞİ VERİLEN: 8 x EUROFIGHTER

Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye'nin askeri uçak gücü ne?

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905 SAVAŞ UÇAĞI

287 x A-10C

7 x AC-130J

28 x AC-130U/W

60 x B-1

20 x B-2

75 x B-52

Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye'nin askeri uçak gücü ne?

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905 SAVAŞ UÇAĞI

431 X F-15C/E

791 X F-16C

178 X F-22

28 X F-35A

SİPARİŞİ VERİLEN: 100 X B-21 ve 48 1589 adet F-35A

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