Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye'nin askeri uçak gücü ne?

Değişen dünya dengeleri, ülkelerin savunma sanayisinde daha fazla harcama yapmasına neden oluyor. 2018 yılına ait dünya hava kuvvetleri raporu yayınlandı. Flight International dergisinin yayınladığı raporda ülkelerin hava gücü en ince detayına kadar incelendi. Askeri teknoloji anlamında son dönemlerin en çıkışta olan ülkesi Türkiye, listeye devlerin hemen arkasından girdi. Tüm dünyanın yükselişini kıskandığı Türkiye, yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladı. Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye'nin hava gücü ne? İşte merakla beklenen o liste...

18 Aralık 2018 Salı, 21:35:57 Güncelleme: 21:43:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





