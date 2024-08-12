O ülke başkentini taşıdı! Nedeni ise herkesi şaşkına çevirdi! Alışmak zaman alır! Bu ülkelerin başkentlerini herkes yanlış biliyor

Endonezya'nın başkenti değişti. Güneydoğu Asya'nın ilk yeşil başkenti olarak tasarlanan Nusantara'da ilk kabine toplantısı düzenlendi. Peki, sadece elektrikli araçların girebileceği yeni başkentin özellikleri neler? Dünyanın Endonezya'daki değişikliğe alışması zaman alacak. Örneğin üzerinden yüz yıl geçmesine rağmen Türkiye'nin başkentini İstanbul zanneden milyonlarca insan var. Peki, hangi ülkelerin başkentleri karıştırılıyor? İşte, dünyada en çok karıştırılan başkentler…