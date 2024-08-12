O ülke başkentini taşıdı! Nedeni ise herkesi şaşkına çevirdi! Alışmak zaman alır! Bu ülkelerin başkentlerini herkes yanlış biliyor

Endonezya'nın başkenti değişti. Güneydoğu Asya'nın ilk yeşil başkenti olarak tasarlanan Nusantara'da ilk kabine toplantısı düzenlendi. Peki, sadece elektrikli araçların girebileceği yeni başkentin özellikleri neler? Dünyanın Endonezya'daki değişikliğe alışması zaman alacak. Örneğin üzerinden yüz yıl geçmesine rağmen Türkiye'nin başkentini İstanbul zanneden milyonlarca insan var. Peki, hangi ülkelerin başkentleri karıştırılıyor? İşte, dünyada en çok karıştırılan başkentler…
Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın hızla sular altında kalması dolayısıyla ülkenin başkenti değişti.
Milyarlarca dolar harcanan yeni başkent Nusantara'da ilk kabine toplantısı düzenlenirken pek çok özelliği ile "dünyada bir ilk" olan şehir ise merak konusu oldu.
Dünya için ise bu değişikliğe alışmak zaman alacak. Zira hala Türkiye'nin başkentini İstanbul zanneden milyonlarca kişi var. Peki, hangi ülkelerin başkentleri karıştırılıyor? İşte, dünyada en çok karıştırılan başkentler…