Adaylıktan çekilen ABD Başkanı Biden’den “İş arıyorum” açıklaması: Sosyal medyada gündem oldu

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen "İçerik Üretici Konferası'na katıldı. Konferansta 100'e yakın dijital içerik üreticisi ve sektör profesyonelleri ile bir araya gelen Biden'ın sözleri gündem oldu. Biden'ın "İş arıyorum" ifadeleri dikkat çekti. O sözler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.