Karadeniz'de savaş sesleri! Rusya'nın planı ifşa oldu! Kırım'a 150 binden fazla asker...
Karadeniz'de Donbass krizi ile başlayan Ukrayna ve Rusya krizi giderek tırmanıyor. Dünya Karadeniz'deki gerilimi konuşurken yeni uydu görüntüleri Rusya'nın planını ifşa etti. Görüntülerde bir askeri kampta Ukrayna sınırı boyunca ve ilhak edilmiş Kırım yarımadasında 150 binden fazla asker topladığı anlaşıldı. İngiliz medyası, uydu görüntülerine ve ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Rusya'nın olası bir savaşa karşı geliştirdiği taktikleri dünyaya sızdırdı.
20.04.2021 11:49
- Son Güncelleme: 20.04.2021 11:49