Karadeniz'de savaş sesleri! Rusya'nın planı ifşa oldu! Kırım'a 150 binden fazla asker...

AB dış politika sorumlusu Josep Borrell, Ukrayna Dışişleri Bakanlığıyla yaptığı görüşmelerin ardından Pazartesi günü haberi doğruladı ve "Bu, Ukrayna sınırlarında şimdiye kadarki en yüksek Rus askeri konuşlandırması" dedi ve "Gerilimin daha fazla tırmanma riski ortada" diye uyardı.