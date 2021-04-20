RAMAZAN İMSAKİYE
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Karadeniz'de savaş sesleri! Rusya'nın planı ifşa oldu! Kırım'a 150 binden fazla asker...

Karadeniz'de Donbass krizi ile başlayan Ukrayna ve Rusya krizi giderek tırmanıyor. Dünya Karadeniz'deki gerilimi konuşurken yeni uydu görüntüleri Rusya'nın planını ifşa etti. Görüntülerde bir askeri kampta Ukrayna sınırı boyunca ve ilhak edilmiş Kırım yarımadasında 150 binden fazla asker topladığı anlaşıldı. İngiliz medyası, uydu görüntülerine ve ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Rusya'nın olası bir savaşa karşı geliştirdiği taktikleri dünyaya sızdırdı.

20.04.2021 11:49 - Son Güncelleme: 20.04.2021 11:49
Karadeniz'de savaş sesleri! Rusya'nın planı ifşa oldu! Kırım'a 150 binden fazla asker...

Rusya'nın, yeni uydu görüntüleri ile ortaya çıkarılan bir askeri kampta Ukrayna sınırı boyunca ve ilhak edilmiş Kırım yarımadasında 150 binden fazla asker topladığı anlaşıldı.

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Karadeniz'de savaş sesleri! Rusya'nın planı ifşa oldu! Kırım'a 150 binden fazla asker...

AB dış politika sorumlusu Josep Borrell, Ukrayna Dışişleri Bakanlığıyla yaptığı görüşmelerin ardından Pazartesi günü haberi doğruladı ve "Bu, Ukrayna sınırlarında şimdiye kadarki en yüksek Rus askeri konuşlandırması" dedi ve "Gerilimin daha fazla tırmanma riski ortada" diye uyardı.

Karadeniz'de savaş sesleri! Rusya'nın planı ifşa oldu! Kırım'a 150 binden fazla asker...

Kırım'ın güney kıyısındaki Kachyk Gölü'nün yanında bulunan kampın, bir ay boyunca Rus askerlerini ve Putin'in bölgeye feribotla, trenle ve kamyonlarla getirdiği araçları barındırması için kurulduğu ortaya çıktı.

Karadeniz'de savaş sesleri! Rusya'nın planı ifşa oldu! Kırım'a 150 binden fazla asker...

PlanetLabs uyduları tarafından 13 Nisan'da çekilen görüntüler, piyade çadırlarının karşısındaki çitle çevrili alanlarda sıralanan en az 1.000 aracı gösteriyor. Bir ay önce, 15 Mart'ta çekilen başka bir görüntüde bu gücün sadece bir kısmı görülebiliyordu.

Karadeniz'de savaş sesleri! Rusya'nın planı ifşa oldu! Kırım'a 150 binden fazla asker...

Kachyk Gölü kıyılarında, ana kampın yaklaşık 2 kilometre batısında ikincil bir alt kamp da görülebilir. Bu kamp, esasen, bir avuç piyade çadırının görülebildiği, çitle çevrili bölmelerdeki araçlardan oluşuyor.