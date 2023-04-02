İngiliz medyası Bayraktar TB2’yi analiz etti: SİHA'lar rakipleri arasında fark yarattı!
Gerek Libya'da gerek Dağlık Karabağ'da gerekse Ukrayna'da büyük başarılara imza atan Bayraktar TB2 İngiliz medyasının gündemi oldu. Mercek altına alınan SİHA'lar hakkında "rakipleri arasında fark yarattı" ifadeler kullanıldı. Söz konusu haberde Rusya ve Ukrayna'nın kullandığı İHA'larla karşılaştırıldı.
Rusya-Ukrayna savaşı birinci yılı geride bırakırken, gökyüzünde dolaşan Drone'ların vızıltısı, Ukraynalı askerler için günlük hayatın bir parçası haline geldi. Küçük boyutlu ve diğer askeri teçhizatlar göre genellikle daha ucuz olan Drone'lar, askerlere cephane malzemelerinin yerini belirleme, bomba atışı ve anlık istihbarat gibi önemli avantajlar sağlıyor.
İngiliz Dailymail gazetesine Ukraynalıların savaşta daha yenilikçi ve taktiksel hareket ettiğini anlatan Jordan, "İHA'lar, bilgi toplama ve gözetleme açısından Ukrayna'nın savaş çabalarını gerçekten destekledi." ifadelerini kullandı.
İngiliz Dailymail gazetesi de Rusya ve Ukrayna'nın kullandıkları İHA'ları karşılaştırdı ve Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2'ye dikkat çekti. Savaşta kullanılan İHA'ların listelendiği listede Bayraktar TB2 fark yarattı.