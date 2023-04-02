İngiliz medyası Bayraktar TB2’yi analiz etti: SİHA’lar rakipleri arasında fark yarattı!

Rusya-Ukrayna savaşı birinci yılı geride bırakırken, gökyüzünde dolaşan Drone'ların vızıltısı, Ukraynalı askerler için günlük hayatın bir parçası haline geldi. Küçük boyutlu ve diğer askeri teçhizatlar göre genellikle daha ucuz olan Drone'lar, askerlere cephane malzemelerinin yerini belirleme, bomba atışı ve anlık istihbarat gibi önemli avantajlar sağlıyor.