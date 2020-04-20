New York'ta ölümler arttı! Gökyüzünü akbabalar işgal etti
Ceset kokusunu alan akbabalar New York'u işgal etti. Dünyadaki yeni tip koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de ölü sayısının 40 bini aşmasının ardından New York semaları akbabalar tarafından işgal edildi. Ceset kokusuna gelen akbaba sürüleri Empire State, Özgürlük Heykeli, Times meydanı gibi şehrin sembolleri etrafında uçtuğu görüldü.
20.04.2020 18:35
- Son Güncelleme: 21.04.2020 01:51
CESET TORBASI BULAMADILAR
Olayın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazelerini taşıyan bir morg işçisinin ceset torbalarının tükenmesi nedeniyle, 80 cesedi çarşafa sararak taşımasının ardından meydana geldiği belirtiliyor. Akbabaların ceset kokusunu 1,5 kilometre öteden alabildiği biliniyor..
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