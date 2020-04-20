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New York'ta ölümler arttı! Gökyüzünü akbabalar işgal etti

Ceset kokusunu alan akbabalar New York'u işgal etti. Dünyadaki yeni tip koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de ölü sayısının 40 bini aşmasının ardından New York semaları akbabalar tarafından işgal edildi. Ceset kokusuna gelen akbaba sürüleri Empire State, Özgürlük Heykeli, Times meydanı gibi şehrin sembolleri etrafında uçtuğu görüldü.

20.04.2020 18:35 - Son Güncelleme: 21.04.2020 01:51
New York'ta ölümler arttı! Gözyüzünü akbabalar işgal etti

Dünyanın salgın merkezi haline gelen ABD'de vaka sayısı 765 bine yaklaştı ölü sayısı ise 40 bini geçti. Ceset kokusunu alan akbabalar New York'u işgal etti.

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New York'ta ölümler arttı! Gözyüzünü akbabalar işgal etti

Ülkenin salgından en kötü etkilen New York şehrinde ise vaka sayısı 250 bine yaklaşırken ölü sayısı 20 binin üzerinde seyrediyor.

New York'ta ölümler arttı! Gözyüzünü akbabalar işgal etti

AKBABALAR NEW YORK SEMALARINI İŞGAL ETTİ

Giderek kötüleşen salgınla mücadele eden 8 buçuk milyon nüfüslü şehirde ölü kokularını alan akbaba sürüleri gökyüzünü işgal etti.

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New York'ta ölümler arttı! Gözyüzünü akbabalar işgal etti

CESET TORBASI BULAMADILAR
Olayın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazelerini taşıyan bir morg işçisinin ceset torbalarının tükenmesi nedeniyle, 80 cesedi çarşafa sararak taşımasının ardından meydana geldiği belirtiliyor. Akbabaların ceset kokusunu 1,5 kilometre öteden alabildiği biliniyor..

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New York'ta ölümler arttı! Gözyüzünü akbabalar işgal etti

Akbabalardan bazılarının tükenen hastane kapasitesini arttırmak amacıyla geçen ay şehre getirilen sağlık gemisi USNS Comfort'un tepesine oturduğu görüldü.

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