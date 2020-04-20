Koronavirüse "küçük bir grip" diyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro protesto esnasında defalarca öksürdü
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip korona virüse karşı alınan önlemlerin protesto edildiği bir gösteriye katıldı. Korona virüsü ciddiye almayan ve "küçük bir grip" olduğunu ifade eden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, başkent Brasilia'da korona virüs nedeniyle eyalet valileri tarafından uygulanan karantinanın kaldırılmasını talep eden protestocular tarafından düzenlenen gösteriye katıldı. Sosyal mesafe kuralını bir kez daha çiğneyen Devlet Başkanı Bolsonaro, katıldığı gösteride maske takmazken sık sık öksürdü.
20.04.2020 14:21
- Son Güncelleme: 20.04.2020 14:30
Orduyu korona virüs pandemisine karşı alınan önlemlere karşı müdahale etmeye çağıran yaklaşık 600 protestocu, Ordu Karargahının önünde toplanarak ülkede karantina önlemlerine destek veren Brezilya Ulusal Kongresi'ne askeri müdahale talebinde bulundu. Bir aracın üzerinden göstericilere hitap eden Bolsonaro, "Ben buradayım çünkü sana inanıyorum. Sen de Brezilya'ya inandığın için buradasın" ifadelerini kullandı.
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