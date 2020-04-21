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Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina 'koronavirüsün ilacı' deyip kameralar önünde içti

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, yeni tip corona virüse (covid-19) karşı geliştirdiklerini öne sürdüğü bitkisel ilacı kameralar önünde içti. Cumhurbaşkanı Rajoelina, ilacın çok uygun fiyata satışa sunulacağını ve gelirin ilacın daha da geliştirilmesi için kullanılacağını ifade etti.

21.04.2020 07:51 - Son Güncelleme: 21.04.2020 07:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





