New York Times'tan çok konuşulacak iddia: Nova Kakhovka'yı Rusya patlattı! Nova Kakhovka neden önemli?
Son dakika haberleri... Bir seneyi aşkın süredir devam eden Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon yeniden yükseldi. Çernobil'den sonra en büyük patlama olarak nitelendirilen Nova Kakhovka hakkında New York Times'tan çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazete, elde edilen kanıtların Rusya kontrolündeki Kakhovka hidroelektrik santralini Rusya'nın patlattığını gösterdiğini söyledi. Peki Nova Kakhovka neden önemli? İşte detaylar...
18.06.2023 16:48 - Son Güncelleme: 18.06.2023 16:48
Ukrayna'da Rusya kontrolünde bulunan Herson bölgesindeki Nova Kakhovka Hidroelektrik Santrali 6 Haziran'da havaya uçurulmuştu.
New York Times'ın haberine göre, deliller neticesinde patlamanın Rusya tarafından başlatılan iç patlamadan kaynaklandığı belirtildi.
Ukrayna savcılarına soruşturmada yardımcı olan uluslararası hukuk uzmanlarından oluşan bir ekibin ön bulgularına göre ise, Ukrayna'nın Herson bölgesindeki çökmeye büyük ihtimalle Ruslar tarafından yerleştirilen patlayıcıların neden olduğu ifade edildi.