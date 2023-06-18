New York Times’tan çok konuşulacak iddia: Nova Kakhovka’yı Rusya patlattı! Nova Kakhovka neden önemli?

Ukrayna savcılarına soruşturmada yardımcı olan uluslararası hukuk uzmanlarından oluşan bir ekibin ön bulgularına göre ise, Ukrayna'nın Herson bölgesindeki çökmeye büyük ihtimalle Ruslar tarafından yerleştirilen patlayıcıların neden olduğu ifade edildi.

