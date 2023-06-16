İsviçre’deki skandal provokasyon dünya gündeminde! Başkan Erdoğan maketi ve Türk bayrağı yakıldı: Hükümet biliyordu!

Türkiye'de olduğu gibi dünyanın da gündeminde bu alçak saldırı vardı. İngiliz haber ajansı Reuters, Erdoğan'a yönelik bu alçak saldırı karşısında İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi'nin çağrıldığını ifade etti. Haberde aynı zamanda Türkiye'nin soruşturma talep ettiğine de yer verildi.