İsviçre'deki skandal provokasyon dünya gündeminde! Başkan Erdoğan maketi ve Türk bayrağı yakıldı: Hükümet biliyordu!
Son dakika haberleri... İsviçre Zürih'te PKK yandaşlarının Başkan Erdoğan ve Türk bayrağını hedef alan provokasyon dünyada geniş yankı buldu. İsviçre büyükelçisinin Dışişleri'ne çağrıldığı skandala tepki yağdı. Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları alçak saldırının İsveç için yapılan NATO görüşmelerinin ardından yaşandığına dikkat çekerken, bazı kullanıcılar ise İsviçre hükümetinin bilgisinin olduğunu söyledi.
16.06.2023 09:44 - Son Güncelleme: 16.06.2023 09:44
Türkiye'de olduğu gibi dünyanın da gündeminde bu alçak saldırı vardı. İngiliz haber ajansı Reuters, Erdoğan'a yönelik bu alçak saldırı karşısında İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi'nin çağrıldığını ifade etti. Haberde aynı zamanda Türkiye'nin soruşturma talep ettiğine de yer verildi.