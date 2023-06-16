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İsviçre'deki skandal provokasyon dünya gündeminde! Başkan Erdoğan maketi ve Türk bayrağı yakıldı: Hükümet biliyordu!

Son dakika haberleri... İsviçre Zürih'te PKK yandaşlarının Başkan Erdoğan ve Türk bayrağını hedef alan provokasyon dünyada geniş yankı buldu. İsviçre büyükelçisinin Dışişleri'ne çağrıldığı skandala tepki yağdı. Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları alçak saldırının İsveç için yapılan NATO görüşmelerinin ardından yaşandığına dikkat çekerken, bazı kullanıcılar ise İsviçre hükümetinin bilgisinin olduğunu söyledi.

takvim.com.tr
16.06.2023 09:44 - Son Güncelleme: 16.06.2023 09:44
İsviçre’deki skandal provokasyon dünya gündeminde! Başkan Erdoğan maketi ve Türk bayrağı yakıldı: Hükümet biliyordu!

İsveç'te peş peşe yaşanan skandalların ardından başka bir alçak saldırı İsviçre'de yaşandı. İsviçre'nin başkenti Zürih'te "Zürih Devrimci Grev Kolektifi" adlı grup tarafından UBS bankası önünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen kukla ve Türk bayrağı yakıldı.

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İsviçre’deki skandal provokasyon dünya gündeminde! Başkan Erdoğan maketi ve Türk bayrağı yakıldı: Hükümet biliyordu!

İsviçre'nin Zürih kentinde Başkan Erdoğan'ı hedef alan maket yakma ve pankart açma hadisesinin vuku bulduğunun öğrenilmesi üzerine İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından Bakanlığa davet edildi.

İsviçre’deki skandal provokasyon dünya gündeminde! Başkan Erdoğan maketi ve Türk bayrağı yakıldı: Hükümet biliyordu!

Görüşmede, Büyükelçi Ruch'a 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulanarak, bu tür saldırılara müsaade edilmemesi gerektiğinin' altı çizildi.

İsviçre’deki skandal provokasyon dünya gündeminde! Başkan Erdoğan maketi ve Türk bayrağı yakıldı: Hükümet biliyordu!

Türkiye'de olduğu gibi dünyanın da gündeminde bu alçak saldırı vardı. İngiliz haber ajansı Reuters, Erdoğan'a yönelik bu alçak saldırı karşısında İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi'nin çağrıldığını ifade etti. Haberde aynı zamanda Türkiye'nin soruşturma talep ettiğine de yer verildi.

İsviçre’deki skandal provokasyon dünya gündeminde! Başkan Erdoğan maketi ve Türk bayrağı yakıldı: Hükümet biliyordu!

Söz konusu saldırı İsveç basınının da gündemine düştü. Haberde, İsviçre hükümetinin konuyla ilgili haberdar olduğunu belirttiğine yer verilirken, İsviçre'de daha önce de benzer bir saldırı olduğu ifade edildi.

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