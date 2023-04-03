New York Times’a mavi tik şoku! Twitter’a ödeme yapmayacağını söyledi Elon Musk kaldırdı!

Kısa bir süre önce DogeDesinger adlı kullanıcı New York Times'ın mavi tik doğrulaması için ödeme yapmayacağını belirtti. Bunun üzerine Elon Musk yazılan tweet'e net bir şekilde cevap vererek 54.9 milyon takipçisi olan New York Times gazetesinin mavi tikini kaldırdı.