New York Times'a mavi tik şoku! Twitter'a ödeme yapmayacağını söyledi Elon Musk kaldırdı!
Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından platformda bir dizi değişikliklere gidilmişti. Bunların en başında da mavi tik geliyor. Musk, geçtiğimiz aylarda Twitter'da mavi tiki olanlardan aylık 12 dolar ödeme alınacağını söylemişti. Söz konusu ödemeye karşı çıkanlar da var tabi. CNN, New York Times'ın sözcüsünün "Kurumsal Twitter hesaplarımızın doğrulanması için aylık ücreti ödemeyi planlamıyoruz" dediğini belirtti. Musk'tan ise yanıt gecikmedi. Musk, 54.9 milyon takipçisi bulunan New York Times gazetesinin Twitter hesabının mavi tikini kaldırdı.
03.04.2023 13:21 - Son Güncelleme: 03.04.2023 13:23
Tesla, SpaceX ve Twitter gibi şirketlerin CEO'su olan Elon Musk, 54.9 milyon takipçisi bulunan New York Times gazetesinin Twitter hesabının mavi tikini kaldırdı.
Elon Musk geçtiğimiz günlerde Twitter için yeni ödemeli hesap doğrulama sistemini tanıtmıştı. Böylelikle eski yöntemle mavi tik alan hesapların yeni sisteme geçişini ücretli yapmıştı.
Kısa bir süre önce DogeDesinger adlı kullanıcı New York Times'ın mavi tik doğrulaması için ödeme yapmayacağını belirtti. Bunun üzerine Elon Musk yazılan tweet'e net bir şekilde cevap vererek 54.9 milyon takipçisi olan New York Times gazetesinin mavi tikini kaldırdı.