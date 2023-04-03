ABD tarihinde ilk! Stormy Daniels eski ABD Başkanı Trump'a 122 bin dolar tazminat ödeyecek
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, jüri tarafından yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık "sus payı" ödemesiyle ilgili soruşturmada hâkim karşısına çıkıyor. New York'a hareket eden eski ABD Başkanı Trump'a destekçileri sevgi gösterisinde bulunurken, bu olay Amerika tarihinde ilk olarak nitelendirildi. ABD'nin 45. Başkanı Trump'ın "prosedür" gereği tutuklandığı bildirildi. Hakkındaki iddiaları reddeden Trump ifadesinin ardından mahkeme salonundan ayrıldı. Davanın ardından ilk kez konuşan Trump, yaşananları "Görülmemiş seçim müdahalesi" olarak yorumladı. Öte yandan ABD 9. Temyiz Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'a karşı açtığı davayı kaybeden Stormy Daniels'ın, davanın temyizi için karşı tarafın yaklaşık 122 bin dolar tutarındaki avukatlık masraflarını ödemesini istedi. Peki, Donald Trump hapse girmesi ABD siyasetini nasıl etkiler? İşte detaylar...
ABD'ni eski Başkanı Donald Trump, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkmak üzere Manhattan Ceza Mahkemesi'ne geldi. ABD'nin 45. Başkanı Trump'ın "prosedür" gereği tutuklandığı bildirildi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen 2016 Başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediği suçlamalarını dinlemek için Manhattan Ceza Mahkemesi'ne geldi.
Yoğun güvenlik önlemleri altında 5. Cadde'de bulunan Trump Tower'dan çıkan Trump, yerel saat ile 13.30 civarında mahkemeye ulaştı.
Trump'a, mahkemeye gelişinde gizli servis konvoyu eşlik ederken, havadan da New York Polis helikopteri ile canlı yayın yapan medya helikopterleri takipteydi.