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Ne sosyal mesafe var ne maske! Avrupa'da pes dedirten sokak eğlenceleri

Pandemiyle boğuşan Avrupa ülkeleri yaklaşan Noel tatili öncesi teker teker kapanmaya hazırlanıyor. Başta İngiltere ve Almanya olmak üzere birçok ülke sert kısıtlamalar devreye girmeden önce sokaklarda gerçekleştirilen "çılgın" eğlenceler haber ajanslarının yayınladığı fotoğraflara yansıdı. Sosyal mesafe ve maske gibi kuralların hiçe sayıldığı eğlenceler büyük tepki topladı.

16.12.2020 17:05 - Son Güncelleme: 16.12.2020 17:13
Ne sosyal mesafe var ne maske! Avrupa'da pes dedirten sokak eğlenceleri

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkili olmaya devam ederken toplam vaka sayısı 74 milyona dayandı. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 641 bin 741 kişi hayatını kaybetti.

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Ne sosyal mesafe var ne maske! Avrupa'da pes dedirten sokak eğlenceleri

Salgının ilk aylarında virüsten ağır şekilde etkilenen Avrupa ülkeleri birkaç aylık kapanmalarla artış hızını düşürmüş, yaz aylarında ekonomik sıkıntılarla tekrar kapılar açılınca Kovid-19 deyim yerindeyse tekrar atağa geçmişti.

Ne sosyal mesafe var ne maske! Avrupa'da pes dedirten sokak eğlenceleri

Yaklaşan Noel tatiliyle birlikte başta İngiltere ve Almanya olmak üzere hemen tüm Avrupa ülkeleri yeniden kapanma kararı aldılar.

Ne sosyal mesafe var ne maske! Avrupa'da pes dedirten sokak eğlenceleri

Avrupa ülkeleri son dönemlerde, korona virüs salgınında yeni önlemler almaya başladı. Özellikle yaklaşan Noel tatilinde korona vakalarının önüne geçilmesi için alınan önlemler sertleşiyor.

Ne sosyal mesafe var ne maske! Avrupa'da pes dedirten sokak eğlenceleri

İtalya ikinci bir dalga ile virüsün en çok vurduğu Avrupa ülkesi oldu. Ülkede salgının başlamasından bu yana 65 bin 857 can kaybı ve 1 milyon 871 bin vaka görüldü. Son 24 saatte korona virüse bağlı 846 ölüm ve 14 bin 844 yeni vaka sayısı görüldü. Vakalardaki artış nedeniyle yetkililer, 24 Aralık'tan 7 Ocak'a kadar en azından gece sokağa çıkma yasağı, zorunlu olmayan tüm seyahatlerin yasaklanması ve dükkanların kapatılmasıyla ülke genelinde kırmızı bölge ilan etmeyi planlıyor.

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