Ne sosyal mesafe var ne maske! Avrupa'da pes dedirten sokak eğlenceleri
Pandemiyle boğuşan Avrupa ülkeleri yaklaşan Noel tatili öncesi teker teker kapanmaya hazırlanıyor. Başta İngiltere ve Almanya olmak üzere birçok ülke sert kısıtlamalar devreye girmeden önce sokaklarda gerçekleştirilen "çılgın" eğlenceler haber ajanslarının yayınladığı fotoğraflara yansıdı. Sosyal mesafe ve maske gibi kuralların hiçe sayıldığı eğlenceler büyük tepki topladı.
İtalya ikinci bir dalga ile virüsün en çok vurduğu Avrupa ülkesi oldu. Ülkede salgının başlamasından bu yana 65 bin 857 can kaybı ve 1 milyon 871 bin vaka görüldü. Son 24 saatte korona virüse bağlı 846 ölüm ve 14 bin 844 yeni vaka sayısı görüldü. Vakalardaki artış nedeniyle yetkililer, 24 Aralık'tan 7 Ocak'a kadar en azından gece sokağa çıkma yasağı, zorunlu olmayan tüm seyahatlerin yasaklanması ve dükkanların kapatılmasıyla ülke genelinde kırmızı bölge ilan etmeyi planlıyor.