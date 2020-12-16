Hindistan'da bilim dünyasını alaşağı eden olay! 9 yaşındaki kız beyin ameliyatı olurken öyle bir şey yaptı ki...
Hindistan'da doktorların gerçekleştirdiği ameliyat dünyada yankı uyandırdı... 9 yaşındaki kız çocuğu beyin tümörü ameliyatına girdi. Bu esnada doktorlar küçük kızda herhangi bir hasar oluşup oluşmadığını test etmek için sıra dışı bir istekte bulundu. Somya adlı çocuk, 6 saat süren beyin tümörü ameliyatı sırasında piyano çaldı.
16.12.2020 14:48
- Son Güncelleme: 16.12.2020 14:48
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