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Hindistan'da bilim dünyasını alaşağı eden olay! 9 yaşındaki kız beyin ameliyatı olurken öyle bir şey yaptı ki...

Hindistan'da doktorların gerçekleştirdiği ameliyat dünyada yankı uyandırdı... 9 yaşındaki kız çocuğu beyin tümörü ameliyatına girdi. Bu esnada doktorlar küçük kızda herhangi bir hasar oluşup oluşmadığını test etmek için sıra dışı bir istekte bulundu. Somya adlı çocuk, 6 saat süren beyin tümörü ameliyatı sırasında piyano çaldı.

16.12.2020 14:48 - Son Güncelleme: 16.12.2020 14:48
Hindistan'da bilim dünyasını alaşağı eden olay! 9 yaşındaki kız beyin ameliyatı olurken öyle bir şey yaptı ki...

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde bulunan Gwailor kentinde 9 yaşındaki Somya beyin tümörü ameliyatı sırasında piyano çaldı.

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Hindistan'da bilim dünyasını alaşağı eden olay! 9 yaşındaki kız beyin ameliyatı olurken öyle bir şey yaptı ki...

Somya, epilepsi nöbetleri geçirmesine neden olan beyin tümörünün alınması için Birla Hastanesi'nde ameliyat oldu.

Hindistan'da bilim dünyasını alaşağı eden olay! 9 yaşındaki kız beyin ameliyatı olurken öyle bir şey yaptı ki...

Önce beynin haritasını çıkaran doktorlar, ameliyatın ortasında uyandırdıkları Somya'yı hassas el hareketleri ve koordinasyonu kontrol eden kısımlarının hasar görmediğinden emin olmak için çok sevdiği piyanoyu çalmasını istedi.

Hindistan'da bilim dünyasını alaşağı eden olay! 9 yaşındaki kız beyin ameliyatı olurken öyle bir şey yaptı ki...

OPERASYON 6 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 6 saatlik operasyon boyunca piyano çalan Somya konuyla ilgili olarak yerel medyaya, "En az 6 saat boyunca piyano çaldım ve mobil oyunlar oynadım. Şimdi daha iyi hissediyorum" dedi. Somya'nın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Hindistan'da bilim dünyasını alaşağı eden olay! 9 yaşındaki kız beyin ameliyatı olurken öyle bir şey yaptı ki...

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