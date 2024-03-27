Ne nükleer savaş ne biyolojik silah ne de küresel ısınma: Ünlü fizikçi Michio Kaku kehanetlerini açıkladı! insanlığı bitirecek dördüncü tehdit: Geleceğin ölüm makineleri olacaklar

ABD, Çin, Kuzey Kore gibi ülkeler nükleer savaş tehditleri ile tansiyonu her geçen gün yükseltirken ünlü fizikçi Michio Kaku, insanlığı yok edebilecek güçteki üç tehdidi de geride bırakacak bir tehlikeye dikkat çekti. Yapay zekanın insanlığın sonunu getirecek dördüncü tehdit olduğuna dikkat çeken Kaku, kısa vadede geleceğin ölüm makinelerinin ortaya çıkacağını, uzun vadede ise insanlığı çok daha büyük tehlikelerin beklediğini söyledi. İşte, Michio Kaku'nun kehanetleri…
Nükleer savaş ve biyolojik silah tehditleri dünyayı kasıp kavururken ABD'li fizikçi ve yazar Michio Kaku'dan kehanet gibi açıklamalar geldi. New York Şehir Üniverstiesi'nde teorik fizik profesörü olan Kaku, dünyayı nükleer savaş ve biyolojik silahlardan bile daha büyük tehlikenin beklediğine dikkat çekti.
ABD ve Çin gibi devletler nükleer savaş tehditleri ile dünya gündeminden düşmüyorken fizikçi Kaku, yakın geleceğe ilişkin öngörülerinden söz etti ve yapay zekayı işaret etti.
KUANTUM TEKNOLOJİSİ KANSERİ TAMAMEN ORTADAN KALDIRACAK
Kuantum teknolojisinden söz eden Kaku, kuantum teknolojisinin yalnızca fizik değil, tıp alanında da büyük sıçrama yaratacağını belirtti ve ilaç sektöründen söz ederken geleceğin kimyagerleri ve biyologlarının kuantum teknolojisi kullanacağına dikkat çekti.