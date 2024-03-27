Ne nükleer savaş ne biyolojik silah ne de küresel ısınma: Ünlü fizikçi Michio Kaku kehanetlerini açıkladı! insanlığı bitirecek dördüncü tehdit: Geleceğin ölüm makineleri olacaklar

ABD, Çin, Kuzey Kore gibi ülkeler nükleer savaş tehditleri ile tansiyonu her geçen gün yükseltirken ünlü fizikçi Michio Kaku, insanlığı yok edebilecek güçteki üç tehdidi de geride bırakacak bir tehlikeye dikkat çekti. Yapay zekanın insanlığın sonunu getirecek dördüncü tehdit olduğuna dikkat çeken Kaku, kısa vadede geleceğin ölüm makinelerinin ortaya çıkacağını, uzun vadede ise insanlığı çok daha büyük tehlikelerin beklediğini söyledi. İşte, Michio Kaku'nun kehanetleri…