ABD’de ikinci Epstein vakası! İngiliz Kraliyet Ailesi’ne de sıçradı: Rapçi Diddy dosyası 50 Cent’ten Sussex Dükü Harry’ye… Dünyanın en büyük seks kaçakçılığını onlar yürütüyor

1 Taciz, tecavüz ve seks ticareti iddiası ile dört dava ile karşı karşıya olan milyarder Rapçi Diddy'nin evine baskın düzenlenmesinin ardından ABD ve İngiltere'deki pedofili ve seks ticareti skandalları da teker teker ortaya dökülmeye başladı.

2 FUHUŞ AĞI KRALİYET AİLESİ'NE UZANDI Fuhuş ağı, kız çocuklarına yönelik istismar ve pedofili suçlamaları ile Hollywood'u ve Beyaz Saray'ı sarsan Jeffrey Epstein dosyasının ardından Rapçi Daddy skandalı da İngiliz Kraliyet Ailesi'ne kadar uzandı.