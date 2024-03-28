ABD’de ikinci Epstein vakası! İngiliz Kraliyet Ailesi’ne de sıçradı: Rapçi Diddy dosyası 50 Cent’ten Sussex Dükü Harry’ye… Dünyanın en büyük seks kaçakçılığını onlar yürütüyor

ABD'de ikinci Epstein vakası patlak verdi. Taciz, tecavüz, seks ticareti, insan kaçakçılığı gibi suçlamalarla karşı karşıya olan ünlü rapçi Sean Diddy Combs'un evine düzenlenen baskının ardından Diddy dosyası İngiliz Kraliyet Ailesi'ne kadar uzandı. Sussex Dükü Harry'nin Diddy bağlantısı, Kraliyet Ailesi'nin dünyanın en büyük seks kaçakçılığını yürüttüğüne dair iddiaları da yeniden ortaya çıkardı. İşte, ABD'de 50 Cent'ten Justin Bieber'a uzanan ve Kraliyet Ailesi'nde bomba etkisi yaratan Diddy dosyası…
Taciz, tecavüz ve seks ticareti iddiası ile dört dava ile karşı karşıya olan milyarder Rapçi Diddy'nin evine baskın düzenlenmesinin ardından ABD ve İngiltere'deki pedofili ve seks ticareti skandalları da teker teker ortaya dökülmeye başladı.
FUHUŞ AĞI KRALİYET AİLESİ'NE UZANDI
Fuhuş ağı, kız çocuklarına yönelik istismar ve pedofili suçlamaları ile Hollywood'u ve Beyaz Saray'ı sarsan Jeffrey Epstein dosyasının ardından Rapçi Daddy skandalı da İngiliz Kraliyet Ailesi'ne kadar uzandı.
TACİZ, TECAVÜZ, İNSAN KAÇAKÇILIĞI!
Dünyaca ünlü ve Rapçi Sean Diddy' Combs'ın iki ayrı şehirdeki evlerine eş zamanlı baskın yapılırken ünlü şarkıcı insan kaçakçılığı, fuhuş, saldırı, cinsel taciz ve silah kaçakçılığı gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldı.