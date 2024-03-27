Gemi kazasında saniyeler içinde yerle bir olmuştu: Francis Scott Key Köprüsü’nden nehre düşen işçiler kaderine terk edildi

ABD'nin Baltimore şehrinde salı günü Sri Lanka'ya doğru giden bir kargo gemisinin Francis Scott Key Köprüsü'nü yıkıp geçmesi ile nehre düşen işçiler için devam eden arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Nehirde altı işçinin olduğu düşünülürken sağlık görevlileri, dondurucu sudaki işçiler için umut kalmadığını belirtti.
ABD'nin Baltimore şehrindeki 26 Mart Salı günü bir kargo gemisinin çarpmasının ardından yerle bir olan Francis Scott Key Köprüsü'nden düşen işçiler kaderine terk edildi.
KARGO GEMİSİ KÖPRÜYÜ YIKTI GEÇTİ
Baltimore Limanı'ndan yola çıkan ve Sri Lanka'ya doğru yol alan kargo gemisinin çarptığı Francis Scott Key Köprüsü'nden düşen altı işçi için arama kurtarma faaliyetleri devam ediyordu.
ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ DURDURULDU
Sahil Güvenlik kayıp işçiler için arama kurtarma faaliyetlerini sonlandırdıklarını duyurdu. Tuğamiral Shannon Gilreath, köprünün çökmesinden bu yana geçen uzun süreye ya da dondurucu suya dayanarak "Bu kişilerden birini hayatta bulacağımıza inanmıyoruz." dedi.