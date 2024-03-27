Gemi kazasında saniyeler içinde yerle bir olmuştu: Francis Scott Key Köprüsü’nden nehre düşen işçiler kaderine terk edildi

ABD'nin Baltimore şehrinde salı günü Sri Lanka'ya doğru giden bir kargo gemisinin Francis Scott Key Köprüsü'nü yıkıp geçmesi ile nehre düşen işçiler için devam eden arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Nehirde altı işçinin olduğu düşünülürken sağlık görevlileri, dondurucu sudaki işçiler için umut kalmadığını belirtti.