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NATO’yu alarma geçiren hayalet uçağın gizemi çözüldü!

İspanya'dan Almanya'ya giden ve arıza yapıp telsiz iletişimi kesilen uçak NATO'yu alarma geçirmişti. Letonya'nın Ventspolis kenti açıklarında Baltık Denizi'ne çakılan uçağın gizemi çözüldü.

06.09.2022 17:03 - Son Güncelleme: 06.09.2022 17:03
NATO’yu alarma geçiren hayalet uçağın gizemi çözüldü!

İspanya'nın Jerez de la Frontera Havaalanı'ndan kalkan ve Almanya'nın Köln Havaalanı'na giderken Baltık Denizi'ne düşen özel uçak ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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NATO’yu alarma geçiren hayalet uçağın gizemi çözüldü!

UÇAKTAKİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Köln'de yayın yapan Express gazetesinin, aile bireylerine dayandırdığı haberde, dün akşam saatlerinde düşen ve enkaz arama çalışmaları süren uçağın pilotunun 72 yaşındaki Kölnlü iş insanı Peter Griesemann olduğu, uçakta eşi Juliane, kızı Lisa ve kızının erkek arkadaşının da bulunduğu belirtildi.

NATO’yu alarma geçiren hayalet uçağın gizemi çözüldü!

Haberde, Cessna 551 tipi özel jeti kullanan ve Köln'ün tanınmış simalarından olan Griesemann'ın aynı zamanda Köln karnavalındaki gruplardan Blue Sparks'ın onursal başkanı olduğu ifade edildi.

NATO’yu alarma geçiren hayalet uçağın gizemi çözüldü!

Dün akşam kalkıştan bir süre sonra arıza yapan uçak ile telsiz iletişimi kesilmiş, hızla irtifa kaybeden uçağın Letonya'nın Ventspolis kenti açıklarında Baltık Denizi'ne düştüğü tespit edilmişti. Kurtarma ekiplerinin Baltık Denizi'nde 6 kilometrekarelik alanda uçağın enkazına ulaşmaya çalıştıkları kaydedildi.

NATO’yu alarma geçiren hayalet uçağın gizemi çözüldü!

UÇAK NEDEN DÜŞTÜ?

Havacılık uzmanları, basınçta düşüş meydana geldiği ve pilot ve yolcuların hepsinin bu nedenle bayılmış olabileceğini ifade etti.

NATO’yu alarma geçiren hayalet uçağın gizemi çözüldü!

NATO jetleri kabinde yaşanan sorun nedeniyle hava kontrolörlerinin çağrılarına yanıt vermeyi bırakan uçağı durdurmak için harekete geçmişti.

NATO’yu alarma geçiren hayalet uçağın gizemi çözüldü!

Ancak pilotlar kokpitte kimsenin olmadığını belirtmişti. Havacılık uzmanlarının açıklamaları bu durumu açıklar nitelikte.

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