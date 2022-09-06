NATO’yu alarma geçiren hayalet uçağın gizemi çözüldü!
İspanya'dan Almanya'ya giden ve arıza yapıp telsiz iletişimi kesilen uçak NATO'yu alarma geçirmişti. Letonya'nın Ventspolis kenti açıklarında Baltık Denizi'ne çakılan uçağın gizemi çözüldü.
İspanya'nın Jerez de la Frontera Havaalanı'ndan kalkan ve Almanya'nın Köln Havaalanı'na giderken Baltık Denizi'ne düşen özel uçak ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
UÇAKTAKİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Köln'de yayın yapan Express gazetesinin, aile bireylerine dayandırdığı haberde, dün akşam saatlerinde düşen ve enkaz arama çalışmaları süren uçağın pilotunun 72 yaşındaki Kölnlü iş insanı Peter Griesemann olduğu, uçakta eşi Juliane, kızı Lisa ve kızının erkek arkadaşının da bulunduğu belirtildi.
Dün akşam kalkıştan bir süre sonra arıza yapan uçak ile telsiz iletişimi kesilmiş, hızla irtifa kaybeden uçağın Letonya'nın Ventspolis kenti açıklarında Baltık Denizi'ne düştüğü tespit edilmişti. Kurtarma ekiplerinin Baltık Denizi'nde 6 kilometrekarelik alanda uçağın enkazına ulaşmaya çalıştıkları kaydedildi.
NATO jetleri kabinde yaşanan sorun nedeniyle hava kontrolörlerinin çağrılarına yanıt vermeyi bırakan uçağı durdurmak için harekete geçmişti.