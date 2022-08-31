Donald Trump’tan bomba gibi açıklama: ‘Macron’un seks hayatı hakkında bilgim var’
ABD eski Başkanı Donald Trump'ın evine FBI tarafından yapılan baskın gündemdeki yerini korurken gizli belgelerin içerisinde ne olduğu büyük merak konusuydu. Yeni bir rapora göre, Donald Trump en yakın müttefiklerinden bazılarına, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanı olduğu dönemde öğrendiği aşk ve cinsel hayatı hakkında 'istihbarat' sahibi olduğuyla övündü.
ABD'nin 45'inci başkanı olan Donald Trump, bu kez de Macron'la ilgili açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü.
DEDİKODU MU GERÇEK Mİ?
Konuyla ilgili bilgisi olan iki kişi, Rolling Stone dergisine yaptığı açıklamada Trump'ın Macron ile ilgili bilgileri, brifingler ve istihbaratı inceleyerek öğrendiğini iddia ettiğini söyledi, ancak bunlar birer dedikodudan ibaret oldukları için, hangi bilgilerin gerçek olduğunu ayırt etmenin çoğu zaman zor olduğunu kabul ediyorlar. İsmi açıklanmayan bir kaynak, "Söylediklerinin gerçek olup olmadığını anlamak genellikle zor" dedi.
MACRON VE LİSEDEKİ ÖĞRETMENİNİN ÇALKANTILI AŞKI
44 yaşındaki Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 69 yaşındaki eşi Brigitte ile 2007'den beri evli. Kendisinden yaklaşık 25 yaş büyük olan Brigitte, ikisi evlenmeden önce Macron'un öğretmeniydi.
Bu ayın başlarında Trump'ın Mar-a-Lago malikanesine yapılan FBI baskını sonrasında, 'bilgi re: Fransa Başkanı' olarak listelenen 1A maddesi de dahil olmak üzere ele geçirilen belgelerin bir listesini yayınlandı. Söz konusu belgede ne olduğu, gizli veya istihbarattan toplanmış bilgiler içerip içermediği veya Macron'un özel hayatıyla ilgisi olup olmadığı net değil.