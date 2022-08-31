Donald Trump’tan bomba gibi açıklama: ‘Macron’un seks hayatı hakkında bilgim var’

DEDİKODU MU GERÇEK Mİ?

Konuyla ilgili bilgisi olan iki kişi, Rolling Stone dergisine yaptığı açıklamada Trump'ın Macron ile ilgili bilgileri, brifingler ve istihbaratı inceleyerek öğrendiğini iddia ettiğini söyledi, ancak bunlar birer dedikodudan ibaret oldukları için, hangi bilgilerin gerçek olduğunu ayırt etmenin çoğu zaman zor olduğunu kabul ediyorlar. İsmi açıklanmayan bir kaynak, "Söylediklerinin gerçek olup olmadığını anlamak genellikle zor" dedi.