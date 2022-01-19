NASA’nın gezginci keşif aracı Curiosity Mars’ta karbon izine rastladı! Mars’ta yaşam var mı?

Gezegenimizde, karbon atomları atmosferden toprağa ve topraktan geri atmosfere ulaşırken bir döngüden geçiyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) göre karbonumuzun çoğu kayalarda ve tortularda yer alıyor; kalanı ise okyanuslarda atmosferde ve organizmalarda bulunuyor.