NASA'nın gezginci keşif aracı Curiosity Mars'ta karbon izine rastladı! Mars'ta yaşam var mı?
Son dakika haberi... Tüm dünyayı heyecanlandıran sıcak bir gelişme yaşandı. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın gezginci keşif aracı Curiosity Mars'ta karbon izine rastladı. Karbon, Dünya'daki yaşamın temeli olarak biliniyor ve karbon döngüsü, karbon atomlarının geri dönüşümünün doğal sürecini işaret ediyor.
19.01.2022 08:31
- Son Güncelleme: 19.01.2022 08:34
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) uzay aracı Curiosity'nin topladığı tortu örnekleri, Kızıl Gezegen'de karbonun varlığını ortaya koydu.
Bunun, gezegende daha önce var olan muhtemel yaşamı işaret edebileceği belirtildi.
Dünya'daki karbon atomlarının geri dönüşüm döngüleriyle biyolojik yaşamı göstermesi, araştırmacıların Mars'ta yaşam olup olmadığını saptamasında yardımcı olabilir.