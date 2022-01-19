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Haberler Dünya NASA'nın gezginci keşif aracı Curiosity Mars'ta karbon izine rastladı! Mars'ta yaşam var mı?

NASA'nın gezginci keşif aracı Curiosity Mars'ta karbon izine rastladı! Mars'ta yaşam var mı?

Son dakika haberi... Tüm dünyayı heyecanlandıran sıcak bir gelişme yaşandı. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın gezginci keşif aracı Curiosity Mars'ta karbon izine rastladı. Karbon, Dünya'daki yaşamın temeli olarak biliniyor ve karbon döngüsü, karbon atomlarının geri dönüşümünün doğal sürecini işaret ediyor.

19.01.2022 08:31 - Son Güncelleme: 19.01.2022 08:34
NASA’nın gezginci keşif aracı Curiosity Mars’ta karbon izine rastladı! Mars’ta yaşam var mı?

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) uzay aracı Curiosity'nin topladığı tortu örnekleri, Kızıl Gezegen'de karbonun varlığını ortaya koydu.

Bunun, gezegende daha önce var olan muhtemel yaşamı işaret edebileceği belirtildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
NASA’nın gezginci keşif aracı Curiosity Mars’ta karbon izine rastladı! Mars’ta yaşam var mı?

KARBON DÖNGÜSÜ VE YAŞAM
Karbon, Dünya'daki yaşamın temeli olarak biliniyor ve karbon döngüsü, karbon atomlarının geri dönüşümünün doğal sürecini işaret ediyor.

NASA’nın gezginci keşif aracı Curiosity Mars’ta karbon izine rastladı! Mars’ta yaşam var mı?

Gezegenimizde, karbon atomları atmosferden toprağa ve topraktan geri atmosfere ulaşırken bir döngüden geçiyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) göre karbonumuzun çoğu kayalarda ve tortularda yer alıyor; kalanı ise okyanuslarda atmosferde ve organizmalarda bulunuyor.

NASA’nın gezginci keşif aracı Curiosity Mars’ta karbon izine rastladı! Mars’ta yaşam var mı?

Dünya'daki karbon atomlarının geri dönüşüm döngüleriyle biyolojik yaşamı göstermesi, araştırmacıların Mars'ta yaşam olup olmadığını saptamasında yardımcı olabilir.

NASA’nın gezginci keşif aracı Curiosity Mars’ta karbon izine rastladı! Mars’ta yaşam var mı?

NASA'nın keşif aracı Curiosity, Ağustos 2012'de Kızıl Gezegen'deki Gale Krateri'ne iniş yapmıştı.

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