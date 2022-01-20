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Rusya ve Ukrayna savaşın eşiğinde! Başkan Erdoğan ziyaret edecek! Krizin yaşandığı cepheden en sıcak görüntüler

Rusya ile Ukrayna arasında giderek tırmanan gerilim son günlerde yerini savaş söylemlerine bıraktı. Amerika'nın dahil olduğu krizde ülkelerden sert açıklamalar geliyor. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştirerek, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek. Bölgede kriz devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde bulunan Zolote cephesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerleri görüntülendi. İş o kareler...

20.01.2022 14:44 - Son Güncelleme: 20.01.2022 14:47
Rusya ve Ukrayna savaşın eşiğinde! Başkan Erdoğan’ın ziyaret edecek! Krizin yaşandığı cepheden en sıcak görüntüler

Dış politikada son günlerde giderek daha fazla önem kazanan konuların başında Rusya ile ABD ve Batı'yı karşı karşıya getiren Ukrayna krizi yer alıyor.

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Rusya ve Ukrayna savaşın eşiğinde! Başkan Erdoğan’ın ziyaret edecek! Krizin yaşandığı cepheden en sıcak görüntüler

Bazı siyasetçiler ve dış politika uzmanları bölgede bir savaş patlak verme ihtimalinin giderek yaklaştığı görüşünde.

Rusya ve Ukrayna savaşın eşiğinde! Başkan Erdoğan’ın ziyaret edecek! Krizin yaşandığı cepheden en sıcak görüntüler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düşünce kuruluşu Circle Foundation tarafından düzenlenen panele katıldı, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin Avrupa ve NATO'ya olası etkileri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ve Ukrayna savaşın eşiğinde! Başkan Erdoğan’ın ziyaret edecek! Krizin yaşandığı cepheden en sıcak görüntüler

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her iki lideri de Türkiye'ye gelmeye, aralarındaki sorunları ve farklılıkları çözmek için bir toplantı yapmaya davet ettiğini söyledi.

Rusya ve Ukrayna savaşın eşiğinde! Başkan Erdoğan’ın ziyaret edecek! Krizin yaşandığı cepheden en sıcak görüntüler

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç hafta içinde Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştirerek, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini de söyledi, "Aynı zamanda sonuçları büyük olacak her türlü askeri harekattan kaçınmak için Ruslarla da yakın temas halinde olacağız" dedi.

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