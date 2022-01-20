Rusya ve Ukrayna savaşın eşiğinde! Başkan Erdoğan ziyaret edecek! Krizin yaşandığı cepheden en sıcak görüntüler

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç hafta içinde Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştirerek, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini de söyledi, "Aynı zamanda sonuçları büyük olacak her türlü askeri harekattan kaçınmak için Ruslarla da yakın temas halinde olacağız" dedi.