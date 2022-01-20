Rusya ve Ukrayna savaşın eşiğinde! Başkan Erdoğan ziyaret edecek! Krizin yaşandığı cepheden en sıcak görüntüler
Rusya ile Ukrayna arasında giderek tırmanan gerilim son günlerde yerini savaş söylemlerine bıraktı. Amerika'nın dahil olduğu krizde ülkelerden sert açıklamalar geliyor. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştirerek, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek. Bölgede kriz devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde bulunan Zolote cephesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerleri görüntülendi. İş o kareler...
20.01.2022 14:44
- Son Güncelleme: 20.01.2022 14:47
İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç hafta içinde Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştirerek, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini de söyledi, "Aynı zamanda sonuçları büyük olacak her türlü askeri harekattan kaçınmak için Ruslarla da yakın temas halinde olacağız" dedi.