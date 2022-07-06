NASA'nın Ay'a gönderdiği uydu kayboldu! CAPSTONE ile bağlantı koptu
NASA tarafından Ay'ın incelenmesi için yollanan yeni uydudan haber alınamıyor. Ağırlığının yaklaşık 25 kilogram olduğu belirtilen CAPSTONE ile bağlantının ne zaman koptuğu bilinmezken, sorunun dünya yörüngesinden çıktıktan sonra kaynaklandığı düşünülüyor.
06.07.2022 09:15 - Son Güncelleme: 06.07.2022 09:15
İletişime neden olan problemi çözmek ve yeniden temas kurmak için çalışıldığını ifade eden Frazier, CAPSTONE'un doğru yörüngeye yerleşmesi için yeterli miktarda yakıtı olduğunu aktardı.
Yaklaşık 25 kilogram olduğu belirtilen CAPSTONE ile bağlantının ne zaman koptuğu bilinmiyor ancak sorunun dünya yörüngesinden çıktıktan sonra oluştuğu tahmin ediliyor.