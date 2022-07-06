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Haberler Dünya NASA'nın Ay'a gönderdiği uydu kayboldu! CAPSTONE ile bağlantı koptu

NASA'nın Ay'a gönderdiği uydu kayboldu! CAPSTONE ile bağlantı koptu

NASA tarafından Ay'ın incelenmesi için yollanan yeni uydudan haber alınamıyor. Ağırlığının yaklaşık 25 kilogram olduğu belirtilen CAPSTONE ile bağlantının ne zaman koptuğu bilinmezken, sorunun dünya yörüngesinden çıktıktan sonra kaynaklandığı düşünülüyor.

06.07.2022 09:15 - Son Güncelleme: 06.07.2022 09:15
NASA’nın Ay’a gönderdiği uydu kayboldu! CAPSTONE ile bağlantı koptu

NASA'nın Ay'ı incelemek için gönderdiği yeni uydudan haber alınamıyor.

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NASA’nın Ay’a gönderdiği uydu kayboldu! CAPSTONE ile bağlantı koptu

NASA Sözcüsü Sarah Frazier, dün Dünya yörüngesinden başarıyla ayrılan, mikrodalga fırın büyüklüğündeki uzay aracı CAPSTONE ile iletişim sıkıntısı yaşandığını açıkladı.

NASA’nın Ay’a gönderdiği uydu kayboldu! CAPSTONE ile bağlantı koptu

İletişime neden olan problemi çözmek ve yeniden temas kurmak için çalışıldığını ifade eden Frazier, CAPSTONE'un doğru yörüngeye yerleşmesi için yeterli miktarda yakıtı olduğunu aktardı.

NASA’nın Ay’a gönderdiği uydu kayboldu! CAPSTONE ile bağlantı koptu

Yaklaşık 25 kilogram olduğu belirtilen CAPSTONE ile bağlantının ne zaman koptuğu bilinmiyor ancak sorunun dünya yörüngesinden çıktıktan sonra oluştuğu tahmin ediliyor.

NASA’nın Ay’a gönderdiği uydu kayboldu! CAPSTONE ile bağlantı koptu

"CubeSat" kategorisindeki uydunun, toplayacağı verileri NASA'ya göndererek insanlığın yeniden Ay'a inişi için gerekli ön bilgileri sağlaması öngörülüyordu.

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