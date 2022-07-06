ABD'de yeni iddia! Trump 2024 seçimlerine hazırlanıyor! Seçim kampanyasını başlatacak
Başkanlık koltuğunu Joe Biden'a kaptıran Donald Trump'ın 2024 seçimleri için çalışmalarını yoğunlaştırdığı iddia edildi. Trump'ın adaylığını duyurma ve seçim kampanyası başlatma konusunda danışmanlarıyla görüştüğü öne sürüldü.
Washington merkezli yayın kuruluşlu The Hill'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump yaz aylarında 2024 seçimleri için adaylığını resmen duyurabilir.
TRUMP'IN HAZIRLIK DÖNEMİ: TRUTH SOCIAL VE TWITTER
Başkanlık dönemindeki tuhaf açıklamalarıyla, sonu gelmeyen skandallarıyla ve ırkçı kabul edilen çıkışlarıyla ABD'nin en aykırı başkanı olarak tarihe geçen Trump, sol ve liberal çevrelerin yoğun eleştirisine maruz kalıyordu.
Öyle ki bu kamuoyu baskısına ve pandemi dönemindeki 'ölümcül' hatalarına rağmen Trump 2016 Başkanlık seçimlerinden fazla oy almayı başarmıştı. Kaybettiği seçimde Afro-Amerikalı (yüzde 12) ve Hispanik (yüzde 32) seçmenlerden aldığı oyları artırmış olması Trump'ın elini güçlendiren faktörlerden biri oldu.
Seçim döneminde, Silikon Vadisi'nin büyük teknoloji çevrelerinin kendisine karşı olduğunu her fırsatta dile getiren ve medya kuruluşlarının kendisine karşı olduğunu öne süren Trump, Fox News'e alternatif olarak kendi Televizyon kanalını kurmak istediğini söylüyordu.
Trump seçim yenilgisinin ardından kendisine karşı olan liberal kamuoyunu etkisiz hale getirmek için planlarını devreye sokmaya başladı. Kendi sosyal medya uygulaması TRUTH Social'ın kuruluşuna hız veren Trump cephesi bu alanda hayal kırıklığı yaşasa da Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından da son derece memnun oldu.
'TRUMP'A TWİTTER YASAĞI APTALCA, KALDIRACAĞIM!'
Trump'ın, Twitter hesabı 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından "Baskını teşvik ettiği" gerekçesiyle kapatılmış. Twitter'ın verdiği kararı değerlendiren Trump, "Twitter çalışanları, beni seçen 75 milyon vatanperveri susturmak amacıyla hesabımın platformda kapatılması için Demokratlar ve radikal solcularla iş birliği yaptı" demişti.
Twitter'ı satın alan ve kendisini "ifade özgürlüğü mutlakçısı" olarak nitelendiren Musk, yasakla ilgili, "Bu, ahlaki açıdan kötü ve aptalca bir karardı. Donald Trump'ı yasaklamak doğru değildi, bu bir hataydı" çıkışı, 2024 seçimlerine hazırlanan Trump için önemli bir destek anlamına geliyor.
BİDEN ÜSTÜNLÜĞÜ TRUMP'A KAPTIRIRSA, BÜTÜN DENGELER YENİDEN DEĞİŞİR!
Bu hazırlık süreçlerinin ardından Trump düğmeye bastı ve özellikle Kongre baskınının ardından Cumhuriyetçi Parti saflarında bozulan imajını hızla düzeltmeye başladı. Buna rağmen Cumhuriyetçi Parti'deki Trump karşıtlarının sayısı yüzde 47 civarında.
Fakat son anketlerde halkın yüzde 54'ünün ABD Başkanı Biden'ın politikalarını onaylamaması ve Kongre ara seçimleri gibi kritik bir dönemeçte Cumhuriyetçi Parti'de Trump'tan başka güçlü bir adayın olmaması yeniden bir önceki başkanın etrafında birleşmeyi sağlayabilir.
2018 Kongre ara seçimlerinde üstünlüğü Demokratlara kaptıran Cumhuriyetçiler hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da Demokratlara karşı üstünlük sağlayabilirse, Biden'ın kabinesini bir hayli zora sokabilir.