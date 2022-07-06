ABD’de yeni iddia! Trump 2024 seçimlerine hazırlanıyor! Seçim kampanyasını başlatacak

Öyle ki bu kamuoyu baskısına ve pandemi dönemindeki 'ölümcül' hatalarına rağmen Trump 2016 Başkanlık seçimlerinden fazla oy almayı başarmıştı. Kaybettiği seçimde Afro-Amerikalı (yüzde 12) ve Hispanik (yüzde 32) seçmenlerden aldığı oyları artırmış olması Trump'ın elini güçlendiren faktörlerden biri oldu.

Seçim döneminde, Silikon Vadisi'nin büyük teknoloji çevrelerinin kendisine karşı olduğunu her fırsatta dile getiren ve medya kuruluşlarının kendisine karşı olduğunu öne süren Trump, Fox News'e alternatif olarak kendi Televizyon kanalını kurmak istediğini söylüyordu.