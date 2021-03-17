NASA'nın araştırma yaptığı Mars'ta su ve yaşam var mı? Mars'ta kaybolan su bilmecesi çözüldü
Mars gezegeninin yüzeyinde milyarlarca yıl önce var olan suyun nasıl yok olduğu uzun süreden beri gizemini koruyordu. NASA'nın şu anda yüzeyinde araştırma yaptığı Mars'ta su ve yaşam var mı sorusu kısa sürede cevaplanacak gibi görünüyor. Mars etrafında dolanan uzay aracından ve gök taşlarından elde edilen bulguları ele alan bir araştırmada suyun nasıl kaybolduğunu bulmak için bir bilgisayar simülasyonu geliştirildi. Gelen bir son dakika haberine göre Mars'ta kaybolan suyun gizemi çözüldü! İşte detaylar...
BİLGİSAYAR SİMÜLASYONU GELİŞTİRİLDİ
Mars etrafında dolanan uzay aracından ve gök taşlarından elde edilen bulguları ele alan araştırmada suyun nasıl kaybolduğunu bulmak için bir bilgisayar simülasyonu geliştirildi.
Bundan dört milyar yıl önce Mars daha sıcak ve nemli bir gezegendi; büyük ihtimalle de daha kalın bir atmosferi vardı.
Su nehirlerden akar, kayalar arasında oluklar yaratır ve kraterleri oluştururken bir milyar yıl önce değişimin başladığı, gezegenin daha soğuk ve tenha bir hale büründüğü düşünülüyor.
Araştırmada yer alan Londra Doğal Tarih Müzesi'nden Dr. Peter Grindrod, "Mars'ın atmosferiyle ilgili yapılan araştırmalardan halihazırda suyun büyük kısmının uzayda kaybolduğunu biliyoruz; üzerindeki ve hemen yüzeyinin altındaki buz kütleleri ise bir kısım suyun donduğunu bize söylüyor" dedi.