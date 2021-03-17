Donald Trump'tan ses getiren Meghan Markle açıklaması! Prens Harry ve Meghan Markle ne yanıt verecek?

Trump, "Aşı olmayı tavsiye ediyorum, dürüstçe söylemek gerekirse çoğu bana oy vermiş ama aşı vurulmak istemeyen birçok kişiye aşı olmalarını tavsiye ettim." dedi.

Bununla birlikte herkesin aşı olup olmama konusunda özgür olduğunu belirten Trump, Kovid-19 aşılarının güvenli olduğunu ve işe yaradığını ifade etti.

Halen hayatta olan diğer eski başkanlar daha önce ortak bir kampanyada yer alarak herkese aşı olma çağrısı yapmıştı.