Donald Trump'tan ses getiren Meghan Markle açıklaması! Prens Harry ve Meghan Markle ne yanıt verecek?
3 Kasım 2020'deki kritik seçimi kaybeden ABD eski Başkanı Donald Trump'tan aylar sonra çok konuşulacak bomba açıklamalar geldi. Seçimde hile iddialarını yenileyen Donald Trump, son günlerde dünyanın en çok konuşulan ismi olan Meghan Markle'a da ilginç bir mesaj verdi. Donald Trump, başkanlıktan ayrıldığı günden beri 2024 yılında tekrar aday olup olmayacağı yönündeki haberlerle gündeme gelmeye devam ediyordu. Trump, bu iddiaları yalanlamadı ancak gözüne Meghan Markle'ı kestirdi. Peki Trump Meghan Markle hakkında ne söyledi? İşte dünyanın konuştuğu açıklamanın detayları ve Trump'ın Meghan Markle hakkındaki olay sözleri.
ABD başkanlık koltuğunu Joe Biden'a devrettikten sonra Florida'ya yerleşen ve günlerini golf oynayarak geçiren Donald Trump, ABD'nin Fox kanalına verdiği mülakatla yine gündeme bomba gibi düştü.
Görevde olduğu dönemde Kovid-19 salgınına karşı yeterli ölçüde tedbir almamakla eleştirilen eski ABD Başkanı Trump, Fox News kanalına verdiği mülakatta salgını ve aşı çalışmalarını değerlendirdi.
Trump, "Aşı olmayı tavsiye ediyorum, dürüstçe söylemek gerekirse çoğu bana oy vermiş ama aşı vurulmak istemeyen birçok kişiye aşı olmalarını tavsiye ettim." dedi.
Bununla birlikte herkesin aşı olup olmama konusunda özgür olduğunu belirten Trump, Kovid-19 aşılarının güvenli olduğunu ve işe yaradığını ifade etti.
Halen hayatta olan diğer eski başkanlar daha önce ortak bir kampanyada yer alarak herkese aşı olma çağrısı yapmıştı.
Trump ayrıca Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye giderek daha fazla sayıda gelen göçmenlerin "ülkeyi mahvedeceğini" savundu ve bu göçlerin durdurulması gerektiğini belirtti.
3 Kasım'daki tartışmalı başkanlık seçimlerini Demokrat Joe Biden kazanmış, Trump ise uzun süre seçim sonuçlarını kabul etmemişti.
SES GETİREN MEGHAN MARKLE AÇIKLAMASI
Öte yandan Trump'ın artık klasikleşen seçim hilesi iddiası ve koronavirüs ile ilgili uyarıları yaptığı açıklamaların tabiri caizse en sıradan kısmıydı. Donald Trump, başkanlıktan ayrıldığı günden beri 2024 yılında tekrar aday olup olmayacağı yönündeki haberlerle gündeme gelmeye devam ediyordu. Trump, bu iddiaları yalanlamadı ancak gözüne ses getiren bir rakip kestirdi.