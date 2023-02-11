NASA'dan Türkiye'yi vuran asrın depremine ilişkin uydu haritası: Kahramanmaraş, Türkoğlu ve Nurdağı'ndaki hasara noktasal tespit
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler Türkiye'ye asrın felaketini yaşattı. Binlerce insanımız yaşamını yitirdi. Yakın tarihin en yıkıcı karasal depremi olarak yorumlanan sarsıntılar sonrası NASA, Kahramanmaraş, Türkoğlu ve Gaziantep Nurdağı'ndaki hasarı noktasal olarak gösteren uydu haritası yayınladı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
Türkiye, 6 Şubat 2023 günü "asrın felaketi" olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık sarsıntılar 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Türkiye, felaket sonrası yaralarını sarmak için canhıraş bir mücadele örneği sergilerken dünya da tek yürek oldu.
NASA'DAN 3 BÖLGEDEKİ DEPREM HASARINI GÖSTEREN HARİTA
Öte yandan otoritelerce yakın tarihin en yıkıcı karasal depremi olarak yorumlanan Kahramanmaraş depremleri sonrası ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) dikkat çeken bir harita yayımladı.
Görüntülerde 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş ile ilçesi Türkoğlu ve Gaziantep Nurdağı'ndaki hasarı noktasal olarak gösteren uydu haritası yer aldı.
NASA'dan yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen iki depremin Türkiye'yi ve Suriye'yi vurduğu, iki ülkede geniş alanlarda yıkıma sebep olduğu kaydedildi.