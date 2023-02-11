NASA'dan Türkiye'yi vuran asrın depremine ilişkin uydu haritası: Kahramanmaraş, Türkoğlu ve Nurdağı'ndaki hasara noktasal tespit

Görüntülerde 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş ile ilçesi Türkoğlu ve Gaziantep Nurdağı'ndaki hasarı noktasal olarak gösteren uydu haritası yer aldı.

NASA'dan yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen iki depremin Türkiye'yi ve Suriye'yi vurduğu, iki ülkede geniş alanlarda yıkıma sebep olduğu kaydedildi.