Alman basını Kahramanmaraş depreminin büyüklüğünü konuşuyor! "Bizde olsa tüm ülke sarsılırdı"

"TÜM ÜLKE SARSILIRDI"

Haberde, Türkiye'deki depremler Almanya haritası üzerine yerleştirildi. Kahramanmaraş depremi değerlendirmesini "Burada olsaydı bütün Almanya sarsılırdı" ifadeleriyle veren Bild, "Ya deprem Almanya'da olsaydı? Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremin alanı o kadar büyük ki neredeyse tüm Almanya sarsılırdı. Merkez üssü ülkemizin ortasında olsaydı, sadece en güney ve en kuzey sallanmazdı" ifadeleriyle depremin büyüklüğüne dikkat çekti.