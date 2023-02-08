Alman basını Kahramanmaraş depreminin büyüklüğünü konuşuyor! "Bizde olsa tüm ülke sarsılırdı"
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası devlet ve millet el ele vererek yaraları sarmaya başladı. Yüzyılın felaketi olarak nitelenen bu depremler sonrası gelen vefat haberleri yüreklerimizi yakarken dünya ülkleri de felaketin boyutunu gözler önüne seriyor... Alman Bild gazetesi, depremin Almanya'da yaşanması halinde ne olacağına ilişkin senaryoyu içeren bir incelemeye yer verdi. Söz konusu haberde "Depremin alanı o kadar büyük ki neredeyse tüm Almanya sarsılırdı." ifadelerine yer verildi.
ALMAN BASINI DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ YAZDI
Söz konusu deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek yağarken Alman basını depremin büyüklüğünü ve etkisini konu alan bir habere imza attı.
Alman Bild gazetesi, Kahramanmaraş depremini incelediği yazısında "Bu deprem Almanya'da olsa ne olurdu?" sorusunu ele aldı.
"TÜM ÜLKE SARSILIRDI"
Haberde, Türkiye'deki depremler Almanya haritası üzerine yerleştirildi. Kahramanmaraş depremi değerlendirmesini "Burada olsaydı bütün Almanya sarsılırdı" ifadeleriyle veren Bild, "Ya deprem Almanya'da olsaydı? Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremin alanı o kadar büyük ki neredeyse tüm Almanya sarsılırdı. Merkez üssü ülkemizin ortasında olsaydı, sadece en güney ve en kuzey sallanmazdı" ifadeleriyle depremin büyüklüğüne dikkat çekti.
Art arda gelen depremleri Almanya'nın merkezine konumlandıran Bild, "Böyle bir durumda milyonlarca insan etkilenirdi" yorumunda bulundu.
Almanya'da olması halinde hangi bölgelerin etkileneceğine değinilen haberde "Frankfurt, Stuttgart, Wiesbaden, Dortmund, Würzburg, Mannheim ve Hannover gibi şehirler en çok zarar gören ve ağır hasar alan bölgeler olurdu. Yalnızca bu büyükşehir bölgelerinde milyonlarca insan etkilenebilirdi." ifadelerine yer verildi.