NASA’dan turizm hamlesi! Tarih ve ücret belli oldu
Astronot olamayıp uzay hayallerini bir kenara itenler üzülmesin. Gözü uzayda olanlar için NASA'dan flaş bir haber var. ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), yeni pazarlar açmak için Uluslararası Uzay İstasyonu'na seferler düzenleneceğini açıkladı.
08.06.2019 00:06
- Son Güncelleme: 08.06.2019 00:08
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nu turizme açacağını açıkladı.
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 2020'den itibaren Uluslararası Uzay İstasyonu'nu turizme açacak.
Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) Direktör Vekili Robyn Gatens, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yılda en fazla iki özel seyahat gerçekleştirileceğini söyledi.
NASA yöneticilerinden, insanlı uzay uçuşlarının başındaki isim William Gerstenmaier, bu karar için, "Yeni pazarlar oluşturma fırsatına sahip olacağız.
Yardıma ihtiyacımız olduğunu biliyoruz, bunu yalnız yapamayız, ilerlememize yardımcı olmak için herkese ihtiyacımız var" dedi.