NASA’dan turizm hamlesi! Tarih ve ücret belli oldu

Astronot olamayıp uzay hayallerini bir kenara itenler üzülmesin. Gözü uzayda olanlar için NASA'dan flaş bir haber var. ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), yeni pazarlar açmak için Uluslararası Uzay İstasyonu'na seferler düzenleneceğini açıkladı.

08.06.2019 00:06 - Son Güncelleme: 08.06.2019 00:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





