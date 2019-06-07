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Atina'daki caminin kapıları ilk kez açıldı! İşte ilk fotoğraflar

Yunanistan'ın başkenti Atina'da inşa edilen ilk caminin kapıları, Yunan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu'nun ziyaretiyle ilk kez açıldı. Gavroglu, "Camide ilk namazın eylül ayında kılınmasını ümit ediyoruz" dedi.

07.06.2019 18:26 - Son Güncelleme: 07.06.2019 18:26
Atina'daki caminin kapıları ilk kez açıldı! İşte ilk fotoğraflar

Gavroglu, yapımı tamamlanan ancak henüz bürokratik nedenlerle ibadete açılmayan Atina Camisi'ini ziyaret ederek kentteki Müslüman cemaatinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Atina'daki caminin kapıları ilk kez açıldı! İşte ilk fotoğraflar

Ziyaretin ardından konuşan Gavroglu, Bakanlığın sorumluluğunda olacak caminin tamamen Yunan devleti tarafından inşa edildiğini belirterek, "Demokrasi son sözü söyledi ve bu gerçekleşti. Atina en sonunda vatandaşları, göçmenler ve Müslüman ziyaretçileri için bir ibadethaneye sahip oldu." ifadelerini kullandı.

Atina'daki caminin kapıları ilk kez açıldı! İşte ilk fotoğraflar

"İlk namaz eylülde"

İnanç hakkının eğitim ve sağlık gibi temel bir hak olduğunu vurgulayan Gavroglu, "Faşist ve ırkçılar ülkenin ufkunu daraltmaya, sadece kendilerinin olduğu bir gelecek kurmaya çalıştılar ama hem Mecliste hem de halk arasında hüsrana uğradılar." diye konuştu.

Atina'daki caminin kapıları ilk kez açıldı! İşte ilk fotoğraflar

Gavroglu, kentteki Müslümanların yaklaşık 12 yıldır açılışı beklediklerine işaret ederek, "Camide ilk namazın eylül ayında kılınmasını ümit ediyoruz." dedi.

Atina'daki caminin kapıları ilk kez açıldı! İşte ilk fotoğraflar

Müslüman nüfusun bir diğer önemli sorununun mezarlık olduğuna dikkati çeken Gavroglu, "Yunan Kilisesi 10 dönümlük bir alan tahsis etti ancak mahkeme süreci uzadı. Bu meselenin farkındayız ve çözülmesi gerekiyor. Bu da bir öz eleştirimizdir." ifadelerini kullandı.

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