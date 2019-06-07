Atina'daki caminin kapıları ilk kez açıldı! İşte ilk fotoğraflar

"İlk namaz eylülde"

İnanç hakkının eğitim ve sağlık gibi temel bir hak olduğunu vurgulayan Gavroglu, "Faşist ve ırkçılar ülkenin ufkunu daraltmaya, sadece kendilerinin olduğu bir gelecek kurmaya çalıştılar ama hem Mecliste hem de halk arasında hüsrana uğradılar." diye konuştu.