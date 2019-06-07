Atina'daki caminin kapıları ilk kez açıldı! İşte ilk fotoğraflar
Yunanistan'ın başkenti Atina'da inşa edilen ilk caminin kapıları, Yunan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu'nun ziyaretiyle ilk kez açıldı. Gavroglu, "Camide ilk namazın eylül ayında kılınmasını ümit ediyoruz" dedi.
07.06.2019 18:26
- Son Güncelleme: 07.06.2019 18:26
Ziyaretin ardından konuşan Gavroglu, Bakanlığın sorumluluğunda olacak caminin tamamen Yunan devleti tarafından inşa edildiğini belirterek, "Demokrasi son sözü söyledi ve bu gerçekleşti. Atina en sonunda vatandaşları, göçmenler ve Müslüman ziyaretçileri için bir ibadethaneye sahip oldu." ifadelerini kullandı.
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