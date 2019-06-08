Dünyayı şoke edecek görüntüler! Rus askerler çırılçıplak

ABD ve Rus askeri gemilerinin Filipinler Denizi'ndeki çarpışma tehlikesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Rus gemisi Amiral Vinogradov'da görev yapan askerlerin, geminin helikopter sahası üzerinde çırılçıplak ve yarı çaplak şekilde güneşlendiği göze çarpıyor. Bu görüntüler yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek gibi görünüyor. İşte o kareler...

08.06.2019 15:54 - Son Güncelleme: 08.06.2019 15:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





