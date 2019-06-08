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Dünyayı şoke edecek görüntüler! Rus askerler çırılçıplak

ABD ve Rus askeri gemilerinin Filipinler Denizi'ndeki çarpışma tehlikesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Rus gemisi Amiral Vinogradov'da görev yapan askerlerin, geminin helikopter sahası üzerinde çırılçıplak ve yarı çaplak şekilde güneşlendiği göze çarpıyor. Bu görüntüler yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek gibi görünüyor. İşte o kareler...

08.06.2019 15:54 - Son Güncelleme: 08.06.2019 15:54
Dünyayı şoke edecek görüntüler! Rus askerler çırılçıplak

ABD Donanmasının Pasifik Okyanusu'nda görev yapan 7. Filosundan yapılan açıklamada, 7 Haziran Cuma günü bir Rus savaş gemisinin Filipinler Denizi'nde seyreden güdümlü füze kruvazörü USS Chancellorsville gemisine tehlikeli şekilde yaklaşması sonucu çarpışma tehlikesi yaşandığı belirtilmişti.

Dünyayı şoke edecek görüntüler! Rus askerler çırılçıplak

ABD Donanmasının Pasifik Okyanusu'nda görev yapan 7. Filosundan yapılan açıklamada, 7 Haziran Cuma günü bir Rus savaş gemisinin Filipinler Denizi'nde seyreden güdümlü füze kruvazörü USS Chancellorsville gemisine tehlikeli şekilde yaklaşması sonucu çarpışma tehlikesi yaşandığı belirtilmişti.

Dünyayı şoke edecek görüntüler! Rus askerler çırılçıplak

ABD Donanmasının Pasifik Okyanusu'nda görev yapan 7. Filosundan yapılan açıklamada, 7 Haziran Cuma günü bir Rus savaş gemisinin Filipinler Denizi'nde seyreden güdümlü füze kruvazörü USS Chancellorsville gemisine tehlikeli şekilde yaklaşması sonucu çarpışma tehlikesi yaşandığı belirtilmişti.

Dünyayı şoke edecek görüntüler! Rus askerler çırılçıplak

O anlara dair ilginç bir kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Dünyayı şoke edecek görüntüler! Rus askerler çırılçıplak

Görüntülerde Rus gemisi Amiral Vinogradov'da görev yapan askerlerin, geminin helikopter sahası üzerinde çırılçıplak ve yarı çaplak şekilde güneşlendiği göze çarpıyor.

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