Dünyayı şoke edecek görüntüler! Rus askerler çırılçıplak
ABD ve Rus askeri gemilerinin Filipinler Denizi'ndeki çarpışma tehlikesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Rus gemisi Amiral Vinogradov'da görev yapan askerlerin, geminin helikopter sahası üzerinde çırılçıplak ve yarı çaplak şekilde güneşlendiği göze çarpıyor. Bu görüntüler yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek gibi görünüyor. İşte o kareler...
08.06.2019 15:54
- Son Güncelleme: 08.06.2019 15:54
ABD Donanmasının Pasifik Okyanusu'nda görev yapan 7. Filosundan yapılan açıklamada, 7 Haziran Cuma günü bir Rus savaş gemisinin Filipinler Denizi'nde seyreden güdümlü füze kruvazörü USS Chancellorsville gemisine tehlikeli şekilde yaklaşması sonucu çarpışma tehlikesi yaşandığı belirtilmişti.
ABD Donanmasının Pasifik Okyanusu'nda görev yapan 7. Filosundan yapılan açıklamada, 7 Haziran Cuma günü bir Rus savaş gemisinin Filipinler Denizi'nde seyreden güdümlü füze kruvazörü USS Chancellorsville gemisine tehlikeli şekilde yaklaşması sonucu çarpışma tehlikesi yaşandığı belirtilmişti.
ABD Donanmasının Pasifik Okyanusu'nda görev yapan 7. Filosundan yapılan açıklamada, 7 Haziran Cuma günü bir Rus savaş gemisinin Filipinler Denizi'nde seyreden güdümlü füze kruvazörü USS Chancellorsville gemisine tehlikeli şekilde yaklaşması sonucu çarpışma tehlikesi yaşandığı belirtilmişti.
O anlara dair ilginç bir kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Görüntülerde Rus gemisi Amiral Vinogradov'da görev yapan askerlerin, geminin helikopter sahası üzerinde çırılçıplak ve yarı çaplak şekilde güneşlendiği göze çarpıyor.