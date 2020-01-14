NASA'dan korkutan açıklama: Avustralya yangınlarının dumanı dünyayı sarmak üzere! Peki ne olacak?

Nasa, Avustralya'daki büyük yangınlardan çıkan dumanın çok yakın bir sürede tam tur dünyayı çevireceğini açıkladı. Aylardır süren ve Avustralya kıtasını tam manasıyla cehenneme çeviren yangınlar dumanını Pasifik'e doğru itmeye başladı. Nasa dumanın neden olduğu puslu havanın yeni yılın ilk gününde Güney Amerika'yı geçtiğini, 8 Ocak'ta ise dünyanın etrafında yarım tur atacak konuma geldiğini açıkladı.

14.01.2020 12:21 - Son Güncelleme: 14.01.2020 12:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





