GaleriDünya

NASA'dan korkutan açıklama: Avustralya yangınlarının dumanı dünyayı sarmak üzere! Peki ne olacak?

Nasa, Avustralya'daki büyük yangınlardan çıkan dumanın çok yakın bir sürede tam tur dünyayı çevireceğini açıkladı. Aylardır süren ve Avustralya kıtasını tam manasıyla cehenneme çeviren yangınlar dumanını Pasifik'e doğru itmeye başladı. Nasa dumanın neden olduğu puslu havanın yeni yılın ilk gününde Güney Amerika'yı geçtiğini, 8 Ocak'ta ise dünyanın etrafında yarım tur atacak konuma geldiğini açıkladı.

14.01.2020 12:21 - Son Güncelleme: 14.01.2020 12:21
NASA'dan korkutan açıklama: Avustralya yangınlarının dumanı dünyayı sarmak üzere

NASA'DAN KORKUTAN AÇIKLAMA

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden korkutan uyarı geldi. Nasa, Avustralya'daki büyük yangınlardan çıkan dumanın çok yakında Dünya'yı tam tur saracağını açıkladı.

NASA'dan korkutan açıklama: Avustralya yangınlarının dumanı dünyayı sarmak üzere

Aylardır süren ve Avustralya kıtasını tam manasıyla cehenneme çeviren yangınlar dumanını Pasifik'e doğru itmeye başladı.

NASA'dan korkutan açıklama: Avustralya yangınlarının dumanı dünyayı sarmak üzere

Nasa dumanın neden olduğu puslu havanın yeni yılın ilk gününde Güney Amerika'yı geçtiğini, 8 Ocak'ta ise dünyanın etrafında yarım tur atacak konuma geldiğini açıkladı.

NASA'dan korkutan açıklama: Avustralya yangınlarının dumanı dünyayı sarmak üzere

ÇOK YAKINDA DÜNYAYI SARACAK
ABD uzay ajansı, dumanın çok yakın bir sürede tam tur dünyayı çevireceğini açıkladı.

NASA'dan korkutan açıklama: Avustralya yangınlarının dumanı dünyayı sarmak üzere

Yüzlerce alanda çıkan çalı yangınları Avustralya'da en az 28 kişinin hayatını kaybetmesine ve 2 binden fazla evin yok olmasına neden oldu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İşte dünyanın en başarılı havalimanları! Türkiye'den de bir havalimanı yer alıyor
İşte dünyanın en başarılı havalimanları! Türkiye'den de bir havalimanı yer alıyor