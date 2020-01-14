İşte dünyanın en başarılı havalimanları! Türkiye'den de bir havalimanı yer alıyor

Avrupa'nın en büyük havalimanı unvanını taşıyan İstanbul Havalimanı, geçtiğimiz yıl taşıdığı yolcu sayısıyla rekor kırdı. The Africa Logistics, dünyanın en başarılı havalimanlarını açıkladı. İstanbul Havalimanı'nın da bulunuyor. Logistics, İstanbul Havalimanını tanıtırken "yeni olmasına rağmen sürpriz havalimanı yer alıyor" ifadeleri kullanıldı. İşte İstanbul Havalimanı'nın da bulunduğu dünyanın en başarılı havalimanları…

14.01.2020 12:02 - Son Güncelleme: 14.01.2020 12:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





