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İşte dünyanın en başarılı havalimanları! Türkiye'den de bir havalimanı yer alıyor

Avrupa'nın en büyük havalimanı unvanını taşıyan İstanbul Havalimanı, geçtiğimiz yıl taşıdığı yolcu sayısıyla rekor kırdı. The Africa Logistics, dünyanın en başarılı havalimanlarını açıkladı. İstanbul Havalimanı'nın da bulunuyor. Logistics, İstanbul Havalimanını tanıtırken "yeni olmasına rağmen sürpriz havalimanı yer alıyor" ifadeleri kullanıldı. İşte İstanbul Havalimanı'nın da bulunduğu dünyanın en başarılı havalimanları…

14.01.2020 12:02 - Son Güncelleme: 14.01.2020 12:15
İşte dünyanın en başarılı havalimanları! Türkiye'den bir havalimanı da yer alıyor

The Africa Logistics dünyanın iş anlamında en başarılı havalimanlarını açıkladı. Açıklamada bir de yeni olmasına rağmen sürpriz havalimanı yer alıyor ifadeleri bulundu.

İşte o liste...

İşte dünyanın en başarılı havalimanları! Türkiye'den bir havalimanı da yer alıyor

Atlanta Hartsfield–Jackson Uluslararası Havalimanı

İşte dünyanın en başarılı havalimanları! Türkiye'den bir havalimanı da yer alıyor

Yıllık yolcu sayısı: 103,9 milyon

Ülke: ABD

İşte dünyanın en başarılı havalimanları! Türkiye'den bir havalimanı da yer alıyor

Pekin Havaalanı

İşte dünyanın en başarılı havalimanları! Türkiye'den bir havalimanı da yer alıyor

Yıllık yolcu sayısı: 95,8 milyon

Ülke: Çin

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