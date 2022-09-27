NASA'dan dünyayı kurtaracak hamle! DART Misyonu başarıyla tamamlandı: Dimorphos asteroidini çarpıldı
NASA, ilerleyen yıllarda dünyayı tehdit edecek bir olaşı astreoid çarpmasına karşı başarılı bir sonuç elde etti. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) DART misyonu kapsamında fırlattığı uzay aracı Dimorphos adlı bir asteroide tam isabetle çarptı. NASA çarpma anının görüntülerini yayınladı.
27.09.2022 09:40 - Son Güncelleme: 27.09.2022 09:40
Dünyanın nefesini tutarak takip ettiği DART Misyonu başarı ile tamamlandı.
NASA'dan dünyayı kurtaracak hamle VİDEO