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NASA'dan dünyayı kurtaracak hamle! DART Misyonu başarıyla tamamlandı: Dimorphos asteroidini çarpıldı

NASA, ilerleyen yıllarda dünyayı tehdit edecek bir olaşı astreoid çarpmasına karşı başarılı bir sonuç elde etti. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) DART misyonu kapsamında fırlattığı uzay aracı Dimorphos adlı bir asteroide tam isabetle çarptı. NASA çarpma anının görüntülerini yayınladı.

27.09.2022 09:40 - Son Güncelleme: 27.09.2022 09:40
NASA’dan dünyayı kurtaracak hamle! DART Misyonu başarıyla tamamlandı: Dimorphos asteroidini çarpıldı

Dünyanın nefesini tutarak takip ettiği DART Misyonu başarı ile tamamlandı.

NASA'dan dünyayı kurtaracak hamle VİDEO

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NASA’dan dünyayı kurtaracak hamle! DART Misyonu başarıyla tamamlandı: Dimorphos asteroidini çarpıldı

Kasım 2021'de fırlatılan Uzay aracı, yolculuğunu tamamladığında asteroide çarptı ve hızıyla yörüngesini değiştirmeye çalıştı.

NASA’dan dünyayı kurtaracak hamle! DART Misyonu başarıyla tamamlandı: Dimorphos asteroidini çarpıldı

Deneme Dünya'dan 11 milyon kilometre uzaklıktaki Dimorphos asteroidi üzerinde yapıldı.

NASA’dan dünyayı kurtaracak hamle! DART Misyonu başarıyla tamamlandı: Dimorphos asteroidini çarpıldı

NASA, Dimorphos'un Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmadığını ve bu denemenin de asteroidi bize doğru yönlendirmeyeceğini belirtti.

NASA’dan dünyayı kurtaracak hamle! DART Misyonu başarıyla tamamlandı: Dimorphos asteroidini çarpıldı

ÇARPANA KADAR FOTOĞRAF GÖNDERMEYE DEVAM ETTİ
DART'ın üzerindeki kamera, 160 metre genişliğindeki Dimorphos'a çarptığı ana kadar her saniye bir fotoğraf yolladı. Fotoğraflar çarpma anında uzay aracının da yok olmasıyla kesildi.

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