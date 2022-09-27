ABD'de alarm seviyesi yükseldi! Ian Kasırgası adım adım yaklaşıyor! Uydu fotoğrafları ortaya çıktı
Son dakika haberine göre Küba ile ABD'nin Florida eyaletini birkaç gün içerisinde vurması beklenen Ian Kasırgası ile ilgili alarm seviyesi yükseltildi. Atlantik Okyanusu'ndan gelen kasırganın şiddeti Kategori 3'e çıkarılırken, bölge halkı kasırgaya karşı önlem almaya başladı. Gelen uydu görüntüleri ise kasırganın büyüklüğünü ortaya koydu.
27.09.2022 12:17 - Son Güncelleme: 27.09.2022 12:23
Ian Kasırgası Küba'ya varmadan hemen önce kasırganın şiddeti Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından Kategori 3'e yükseltildi.