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ABD'de alarm seviyesi yükseldi! Ian Kasırgası adım adım yaklaşıyor! Uydu fotoğrafları ortaya çıktı

Son dakika haberine göre Küba ile ABD'nin Florida eyaletini birkaç gün içerisinde vurması beklenen Ian Kasırgası ile ilgili alarm seviyesi yükseltildi. Atlantik Okyanusu'ndan gelen kasırganın şiddeti Kategori 3'e çıkarılırken, bölge halkı kasırgaya karşı önlem almaya başladı. Gelen uydu görüntüleri ise kasırganın büyüklüğünü ortaya koydu.

27.09.2022 12:17 - Son Güncelleme: 27.09.2022 12:23
ABD’de alarm seviyesi yükseldi! Ian Kasırgası adım adım yaklaşıyor! Uydu fotoğrafları ortaya çıktı

Ian Kasırgası Küba'ya varmadan hemen önce kasırganın şiddeti Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından Kategori 3'e yükseltildi.

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ABD’de alarm seviyesi yükseldi! Ian Kasırgası adım adım yaklaşıyor! Uydu fotoğrafları ortaya çıktı

Kasırganın saatte 185 km hızla ilerlediği belirtilirken, ABD'de de önlemler artıyor. Kasırganın gün içerisinde Küba'yı vurması, Çarşamba ve Perşembe içerisinde de Florida'ya ulaşması bekleniyor.

ABD’de alarm seviyesi yükseldi! Ian Kasırgası adım adım yaklaşıyor! Uydu fotoğrafları ortaya çıktı

Küba'nın Pinar del Río kentinde şu ana kadar 19,283 kişinin bölgeden tahliye edildiği belirtildi.

ABD’de alarm seviyesi yükseldi! Ian Kasırgası adım adım yaklaşıyor! Uydu fotoğrafları ortaya çıktı

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR GÜÇ"
CNN International'ın meteoroloji uzmanı Brandon Miller "Kasırga benzeri görülmemiş bir güç gösteriyor" dedi.

ABD’de alarm seviyesi yükseldi! Ian Kasırgası adım adım yaklaşıyor! Uydu fotoğrafları ortaya çıktı

Meteoroloji uzmanları kasırganın saatte 160 km ile 185 km hız ile uzun zamandır benzeri görülmemiş bir hıza ulaşmasını beklediklerini duyurdu.

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