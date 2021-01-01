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NASA yayınladı: Uzaydan çekilen inanılmaz fotoğraflar! Türkiye ve Kıbrıs...

2020, bilim dünyası için oldukça hareketli bir yıl oldu. Ay'da su moleküllerinin bulunmasından Venüs'te yaşam izine rastlanılmasına, süper kütleli kara delik keşfinden evrenin en geniş üç boyutlu haritasının çıkarılmasına kadar birçok önemli bilimsel keşif bu yıl yapıldı.

Diğer yandan uzaydan oldukça çarpıcı görüntüler de yakalandı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar, görevleri süresince birçok fotoğraf karesi yakaladı ve içlerinden bazıları tek kelimeyle müthiş.

01.01.2021 10:16 - Son Güncelleme: 01.01.2021 10:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





