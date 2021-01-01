NASA yayınladı: Uzaydan çekilen inanılmaz fotoğraflar! Türkiye ve Kıbrıs...
2020, bilim dünyası için oldukça hareketli bir yıl oldu. Ay'da su moleküllerinin bulunmasından Venüs'te yaşam izine rastlanılmasına, süper kütleli kara delik keşfinden evrenin en geniş üç boyutlu haritasının çıkarılmasına kadar birçok önemli bilimsel keşif bu yıl yapıldı.
Diğer yandan uzaydan oldukça çarpıcı görüntüler de yakalandı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar, görevleri süresince birçok fotoğraf karesi yakaladı ve içlerinden bazıları tek kelimeyle müthiş.
NASA'nın seçtiği 2020'nin en iyi 20 fotoğrafı, video eşliğinde dünyayla paylaşıldı. Uzaydan çekilmiş gündoğumu anlarından Kıbrıs adasının müthiş görüntüsüne kadar birçok büyüleyici fotoğraf bu koleksiyonda kendine yer bulmuş. İşte Hürriyet'in haberine göre 2020 yılının en iyi uzay fotoğrafları.
Kıbrıs'ın uzaydan görüntüsü