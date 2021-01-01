2020 yılı felaketler yılı oldu! Kovid-19 pandemisi, ABD'yi sarsan başkanlık seçimleri, George Floyd, Kobe Bryant...
Artık geride bıraktığımız 2020 yılında felaketler tüm yıl boyunca peşimizi bırakmadı. Yıla damgasını vuran ve insanları derinden sarsan en büyük felaket ise şüphesiz koronavirüs pandemisi oldu. Virüsler, depremler, orman yangınları, ölümler... 2020 yılında en çok gündeme yansıyan olayları derledik. İşte acısıyla tatlısıyla 1 yılın özeti...
01.01.2021 08:49
- Son Güncelleme: 01.01.2021 08:54
2020'nin sonuna doğru yaklaştığımız günlerde, Time "2020, şimdiye kadarki en kötü yıl" başlığını kullandı. Kapakta 2020'nin üzerine, kırmızı çarpı işaretiyle silinmiş olarak görülüyor, altında da 'Şimdiye kadarki en kötü yıl' yazısı bulunuyor. Peki 2020 yılı boyunca neler yaşadık? Dünya neler gördü?
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