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Haberler Galeri Dünya 2020 yılı felaketler yılı oldu! Kovid-19 pandemisi, ABD'yi sarsan başkanlık seçimleri, George Floyd, Kobe Bryant...

2020 yılı felaketler yılı oldu! Kovid-19 pandemisi, ABD'yi sarsan başkanlık seçimleri, George Floyd, Kobe Bryant...

Artık geride bıraktığımız 2020 yılında felaketler tüm yıl boyunca peşimizi bırakmadı. Yıla damgasını vuran ve insanları derinden sarsan en büyük felaket ise şüphesiz koronavirüs pandemisi oldu. Virüsler, depremler, orman yangınları, ölümler... 2020 yılında en çok gündeme yansıyan olayları derledik. İşte acısıyla tatlısıyla 1 yılın özeti...

01.01.2021 08:49 - Son Güncelleme: 01.01.2021 08:54
2020 yılı felaketler yılı oldu! Kovid-19 pandemisi, ABD'yi sarsan başkanlık seçimleri, George Floyd, Kobe Bryant...

Öyle bir yılı geride bıraktık ki dünya tarihinde bu kadar felaketin bir arada yaşandığı zamanlara az rastlanır. Bu konuya Time dergisi el attı ve 2020 yılına özel bir kapak hazırladı.

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2020 yılı felaketler yılı oldu! Kovid-19 pandemisi, ABD'yi sarsan başkanlık seçimleri, George Floyd, Kobe Bryant...

2020'nin sonuna doğru yaklaştığımız günlerde, Time "2020, şimdiye kadarki en kötü yıl" başlığını kullandı. Kapakta 2020'nin üzerine, kırmızı çarpı işaretiyle silinmiş olarak görülüyor, altında da 'Şimdiye kadarki en kötü yıl' yazısı bulunuyor. Peki 2020 yılı boyunca neler yaşadık? Dünya neler gördü?

2020 yılı felaketler yılı oldu! Kovid-19 pandemisi, ABD'yi sarsan başkanlık seçimleri, George Floyd, Kobe Bryant...

2 OCAK
Çin`de nedeni henüz bilinmeyen ve Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu`na (SARS) benzetilen "gizemli" solunum yolu hastalığında 59 kişi hayatını kaybetti.

2020 yılı felaketler yılı oldu! Kovid-19 pandemisi, ABD'yi sarsan başkanlık seçimleri, George Floyd, Kobe Bryant...

2 OCAK
Interpol, ev hapsinde tutulduğu Japonya`dan Lübnan`a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance`ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn hakkında kırmızı bülten çıkardı.

2020 yılı felaketler yılı oldu! Kovid-19 pandemisi, ABD'yi sarsan başkanlık seçimleri, George Floyd, Kobe Bryant...

3 OCAK
Irak`ın başkenti Bağdat`ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürüldü.

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