Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Dünya Dünya şokta! ABD Başkanı Donald Trump stajyerlerle 18 kez...

Dünya şokta! ABD Başkanı Donald Trump stajyerlerle 18 kez...

Dünya henüz 2 Kasım seçimlerinde koltuğu Joe Biden'a kaptıran Donald Trump'ın tam bir saat süren telefon konuşmasının şokunu üzerinden atamamışken skandal olayla ilgili bomba bir detay daha ortaya çıktı. ABD Başkanı Donald Trump stajyerlerle tam 18 kez… İşte detaylar…

05.01.2021 09:16 - Son Güncelleme: 05.01.2021 09:16
Dünya şokta! ABD Başkanı Donald Trump stajyerlerle 18 kez...

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen Kasım'da yapılan başkanlık seçimleri ardından kritik eyaletlerden olan Georgia'da eyaletin en üst düzey seçim yetkilisi olan eyalet sekreteri Brad Raffensperger'i arayarak 'sonucu değiştirmeye yetecek sayıda oy bulmasını' istediği ses kaydı, kelimenin tam anlamıyla gündeme bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünya şokta! ABD Başkanı Donald Trump stajyerlerle 18 kez...

Cumartesi günü yapıldığı belirtilen telefon görüşmesinin kaydı Washington Post gazetesi tarafından ortaya çıkarıldı. Gazete 1 saatlik telefon konuşmasından bölümler yayınladı.

Dünya şokta! ABD Başkanı Donald Trump stajyerlerle 18 kez...

Trump kayıtta, eyaletin Cumhuriyetçi sekreterine "Sadece 11 bin 780 oy bulmanı istiyorum" diyor. Gazete, Trump'a karşılık olarak Raffensperger'in eyaletteki seçim sonuçlarının doğru olduğunu söylediğini belirtiyor.

Dünya şokta! ABD Başkanı Donald Trump stajyerlerle 18 kez...

1 saatlik kayıtta Trump'ın eyalet sekreterini ikna etmeye ve üzerinde baskı kurmaya çalıştığı duyuluyor. Eyalette kazandıklarını iddia eden Trump, Raffensperger'e "Sadece yeniden hesapladığınızı söyleyin, bunda yanlış bir şey yok" diyor.

Dünya şokta! ABD Başkanı Donald Trump stajyerlerle 18 kez...

Raffensperger'se "Sayın Başkan, buradaki zorluk elinizdeki verilerin yanlış olması" diye cevap veriyor. Washington Post, Trump'ın bu ikna çabalarının ardından Raffensperger'i 'yasal işlemle' tehdit ettiğini de belirtiyor.

DİĞER GALERİLER