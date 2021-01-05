Dünya şokta! ABD Başkanı Donald Trump stajyerlerle 18 kez...
Dünya henüz 2 Kasım seçimlerinde koltuğu Joe Biden'a kaptıran Donald Trump'ın tam bir saat süren telefon konuşmasının şokunu üzerinden atamamışken skandal olayla ilgili bomba bir detay daha ortaya çıktı. ABD Başkanı Donald Trump stajyerlerle tam 18 kez… İşte detaylar…
05.01.2021 09:16
- Son Güncelleme: 05.01.2021 09:16
ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen Kasım'da yapılan başkanlık seçimleri ardından kritik eyaletlerden olan Georgia'da eyaletin en üst düzey seçim yetkilisi olan eyalet sekreteri Brad Raffensperger'i arayarak 'sonucu değiştirmeye yetecek sayıda oy bulmasını' istediği ses kaydı, kelimenin tam anlamıyla gündeme bomba gibi düştü.
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