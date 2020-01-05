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NASA korkutan görüntüleri yayınladı! İşte dehşet veren gerçekler

NASA dünyanın yıllar içindeki fotoğraflarını karşılaştırdı. Yapılan kıyaslamada dünyanın zaman içindeki büyük değişimi herkesi korkuttu. NASA'nın paylaştığı fotoğraf arasında İstanbul'un da görüntüsü yer aldı. NASA, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi anlamına gelen İngilizce "National Aeronautics and Space Administration" sözcüklerinin kısaltmasıyla bilinen, ABD'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurumdur. 1958 yılında kurulmuştur.

05.01.2020 14:02 - Son Güncelleme: 05.01.2020 14:02
NASA korkutan görüntüleri yayınladı! İşte dehşet veren gerçekler

NASA yıllar içindeki fotoğraflarını karşılaştırdı. Yapılan kıyaslamada dünyanın zaman içindeki büyük değişimi herkesi korkuttu. NASA'nın paylaştığı fotoğraf arasında İstanbul'un da görüntüsü yer aldı.

Gün geçtikçe kızaran söz konusu harita Amerikalıları korkuttu. Karbondioksit oranının son 10 yılda iyice artması haritanın rengini iyiden iyiye kırmızıya çevirmiş durumda.

NASA korkutan görüntüleri yayınladı! İşte dehşet veren gerçekler

Aral Gölü'nün yok olması için 100 yıl gerekmedi; sadece 14 yılda bu hale geldi. Soldaki fotoğraf tahmin edeceğiniz gibi 14 yıl öncesini gösteriyor.

NASA korkutan görüntüleri yayınladı! İşte dehşet veren gerçekler

Alaska... Pedersen Buzulu'nun 1917 yazında çekilen bir görüntüsü...

NASA korkutan görüntüleri yayınladı! İşte dehşet veren gerçekler

Ancak aradan on yıllar geçmiş ve 2005 yılı yazında bölge bu halde...

NASA korkutan görüntüleri yayınladı! İşte dehşet veren gerçekler

Bir baraj gölü olan ve Kaliforniya'da bulunan Oroville Gölü'ndeyiz bu kez de... 2010 Temmuz'da çekilen görüntü solda... Sağdaki görüntü ise 2016 yılına ait... Değişim inanılmaz!

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