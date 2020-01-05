NASA korkutan görüntüleri yayınladı! İşte dehşet veren gerçekler
NASA dünyanın yıllar içindeki fotoğraflarını karşılaştırdı. Yapılan kıyaslamada dünyanın zaman içindeki büyük değişimi herkesi korkuttu. NASA'nın paylaştığı fotoğraf arasında İstanbul'un da görüntüsü yer aldı. NASA, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi anlamına gelen İngilizce "National Aeronautics and Space Administration" sözcüklerinin kısaltmasıyla bilinen, ABD'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurumdur. 1958 yılında kurulmuştur.
05.01.2020 14:02
- Son Güncelleme: 05.01.2020 14:02
NASA yıllar içindeki fotoğraflarını karşılaştırdı. Yapılan kıyaslamada dünyanın zaman içindeki büyük değişimi herkesi korkuttu. NASA'nın paylaştığı fotoğraf arasında İstanbul'un da görüntüsü yer aldı.
Gün geçtikçe kızaran söz konusu harita Amerikalıları korkuttu. Karbondioksit oranının son 10 yılda iyice artması haritanın rengini iyiden iyiye kırmızıya çevirmiş durumda.
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