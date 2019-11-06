NASA açıkladı: Voyager 2 'yıldızlararası uzay'dan ilk mesajını Dünya'ya gönderdi

UZAY ARACI TÜRKÇE MESAJ DA TAŞIYOR

Uzay aracı, Türkçe bir mesaja da ev sahipliği yapıyor. Voyager 1 ve 2 uzay araçlarında Türkçe olarak kaydedilen "Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayır olsun" mesajının arkasındaki hikaye yıllar sonra ortaya çıkmıştı.