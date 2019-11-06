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NASA açıkladı: Voyager 2 'yıldızlararası uzay'dan ilk mesajını Dünya'ya gönderdi

Geçtiğimiz yıl Güneş Sistemi'nden çıkarak 'yıldızlararası uzay'da seyahat etmeye başlayan Voyager 2 buradan ilk mesajını yolladı. Uzay aracı, Türkçe bir mesaja da ev sahipliği yapıyor. Yeryüzünden giderek uzaklaşan bu araçlarla bağlantının 2030'a kadar korunacağı öngörülüyor. İşte Voyager 2'nin yolculuğuna dair bilinmeyenler ve Türkçe mesajının öyküsü.

06.11.2019 12:59 - Son Güncelleme: 06.11.2019 13:06
NASA açıkladı: Voyager 2 'yıldızlararası uzay'dan ilk mesajını Dünya'ya gönderdi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Voyager misyonu ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Voyager 2 'yıldızlararası uzay'dan ilk mesajını Dünya'ya gönderdi.

NASA açıkladı: Voyager 2 'yıldızlararası uzay'dan ilk mesajını Dünya'ya gönderdi

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, 5 Kasım 2018'de Güneş Sistemi'ni geri de bırakarak evrendeki yolculuğuna devam eden uzay aracından elde edilen veriler Güneş Sistemi ile ilgili yeni bilgiler sunabilir.

NASA açıkladı: Voyager 2 'yıldızlararası uzay'dan ilk mesajını Dünya'ya gönderdi

Özellikle Güneş Sistemi'nin yapısı ile ilgili yapılan araştırmalarda kullanılması beklenen verilerin detaylarına ilişkin açıklama ise henüz gelmiş değil.

NASA açıkladı: Voyager 2 'yıldızlararası uzay'dan ilk mesajını Dünya'ya gönderdi

Voyager 2'den 16 gün önce fırlatılan Voyager 1, 25 Ağustos 2012'de Güneş Sistemi'ni çevreleyen bölge olan heliosferi geçmişti.

NASA açıkladı: Voyager 2 'yıldızlararası uzay'dan ilk mesajını Dünya'ya gönderdi

UZAY ARACI TÜRKÇE MESAJ DA TAŞIYOR
Uzay aracı, Türkçe bir mesaja da ev sahipliği yapıyor. Voyager 1 ve 2 uzay araçlarında Türkçe olarak kaydedilen "Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayır olsun" mesajının arkasındaki hikaye yıllar sonra ortaya çıkmıştı.

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