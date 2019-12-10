GaleriDünya

NASA 1991 yılında çekmişti, gerçek 29 yıl sonra ortaya çıktı! Ay fotoğrafında UFO...

Dünya genelindeki en çok merak edilen gizemlerden biri olan uzaylılar yada nam-ı diğer UFO'lar... Dünya dışı yaşamın varlığı veya yokluğu konusunda pek iddia, komplo teorisi ortaya atılmaya devam ediyor. Sosyal medyanın gelişmesi ile de bu komplo teorileri çeşitli platformlara taşınıp daha geniş kitlelere ulaşıyor. Son günlerde ortaya atılan bir iddia ve görüntüler hayli çarpıcı. NASA 1980 yılında 'Discovery Uzay Mekiği'ni uzaya fırlatmıştı. Düzenli olarak merkez görüntü gönderen mekiğin, 1991 tarihi kayıtlı görüntülerinde ağızları açık bırak bir detay, 29 yıl sonra ortaya çıktı.

10.12.2019 09:50 - Son Güncelleme: 10.12.2019 09:59
NASA 1991 yılında çekmişti, gerçek 29 yıl sonra ortaya çıktı! Ay fotoğrafında UFO...

Son zamanlarda uzaylılar ve UFO'larla ilgili giderek artan söylentilere bir yenisi daha eklendi.

NASA 1991 yılında çekmişti, gerçek 29 yıl sonra ortaya çıktı! Ay fotoğrafında UFO...

1984 yılında uzaya fırlatılan ve Uluslararası Uzay İstasyonunun yapım aşamasında görevlendirilen Discovery Uzay Mekiği'nin çektiği bir fotoğrafta UFO olduğu söylentileri ortaya çıktı.

NASA 1991 yılında çekmişti, gerçek 29 yıl sonra ortaya çıktı! Ay fotoğrafında UFO...

UFO gözlemcisi Scott Waring'in açıklamasında, "NASA arşiv fotoğraflarını araştırıyordum ve Shuttle Keşif'in bu güzel Ay fotoğrafını gördüm. O zaman bir şey bulacağımı düşünmedim, sadece güzel bir fotoğraf olduğunu düşündüm.

NASA 1991 yılında çekmişti, gerçek 29 yıl sonra ortaya çıktı! Ay fotoğrafında UFO...

Büyüttüm ve otomatik odaklanmaya başladım ve harika bir şey buldum. Fotoğrafın sağ alt köşesinde siyah şimşek UFO vardı. Daha önce bu şekilde bir UFO görmedim. Ve yine de, orada, NASA'nın web sitesinde yeryüzündeki gün batımı bulutlarının üstünde duruyordu.

NASA 1991 yılında çekmişti, gerçek 29 yıl sonra ortaya çıktı! Ay fotoğrafında UFO...

Bu, dünyayı izleyen akıllı uzaylıların varlığının yüzde 100 kanıtıdır. Astronotlar muhtemelen fotoğrafı çektiklerinde UFO'yu bile görmediler. UFO, Güney Amerika'nın 138 mil (222km) yörüngesinde duruyor." ifadelerine değindi. Görsellerden gördüğümüz kadarıyla, bir cisim olduğu doğru, fakat UFO olup olmadığı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı heyecanlandıran fotoğraf!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı heyecanlandıran fotoğraf!