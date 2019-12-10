NASA 1991 yılında çekmişti, gerçek 29 yıl sonra ortaya çıktı! Ay fotoğrafında UFO...

Dünya genelindeki en çok merak edilen gizemlerden biri olan uzaylılar yada nam-ı diğer UFO'lar... Dünya dışı yaşamın varlığı veya yokluğu konusunda pek iddia, komplo teorisi ortaya atılmaya devam ediyor. Sosyal medyanın gelişmesi ile de bu komplo teorileri çeşitli platformlara taşınıp daha geniş kitlelere ulaşıyor. Son günlerde ortaya atılan bir iddia ve görüntüler hayli çarpıcı. NASA 1980 yılında 'Discovery Uzay Mekiği'ni uzaya fırlatmıştı. Düzenli olarak merkez görüntü gönderen mekiğin, 1991 tarihi kayıtlı görüntülerinde ağızları açık bırak bir detay, 29 yıl sonra ortaya çıktı.

10.12.2019 09:50 - Son Güncelleme: 10.12.2019 09:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





