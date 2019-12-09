İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı heyecanlandıran fotoğraf!
Pop şarkıcısı Eylem, evinde misafir ettiği İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a kendi elleriyle kahve ikram ettiği sırada amcası Zeki Kuneralp'in Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği görevinde bulunduğu dönemde babası Oktay Hamit ve arkadaşlarıyla birlikte çekilmiş siyah-beyaz fotoğrafını gösterdi. Fotoğrafı görünce büyük heyecan yaşayan Johnson, bir kopyasını da kendisine istedi.
09.12.2019 14:17
- Son Güncelleme: 09.12.2019 15:17
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