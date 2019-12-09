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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı heyecanlandıran fotoğraf!

Pop şarkıcısı Eylem, evinde misafir ettiği İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a kendi elleriyle kahve ikram ettiği sırada amcası Zeki Kuneralp'in Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği görevinde bulunduğu dönemde babası Oktay Hamit ve arkadaşlarıyla birlikte çekilmiş siyah-beyaz fotoğrafını gösterdi. Fotoğrafı görünce büyük heyecan yaşayan Johnson, bir kopyasını da kendisine istedi.

09.12.2019 14:17 - Son Güncelleme: 09.12.2019 15:17
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı heyecanlandıran o fotoğraf!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un ziyaret ettiği Türk ailesinin evinde renkli anlar yaşandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı heyecanlandıran o fotoğraf!

İngiltere'nin 12 Aralık'ta erken genel seçime gitmesi nedeniyle partisinin Chingford&Woodford Green bölgesi adayı Iain Duncan Smith'e destek vermek için bu bölgeye gelen Başbakan Boris Johnson ve Muhafazakar Partililer, bir Türk ailesinin evine konuk oldu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı heyecanlandıran o fotoğraf!

Muhafazakar Partili Kıbrıs Türkü belediye meclis üyeleri Halil Halebi ve eşi İlkay İsa'nın yaşadığı eve gelen partilileri, burada şarkıcı kızları Eylem karşıladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı heyecanlandıran o fotoğraf!

Eylem, daha sonra Başbakan Johnson ve yanındaki misafirlerine Türk kahvesi ikram etti. Kahvesini alıp bahçeye çıkan Johnson, burada partililerle sohbet etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı heyecanlandıran o fotoğraf!

Konuklar arasında İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal, eşi Mehmet Kemal, konsey eski başkanı Çetin Ramadan, Britanyalı Kıbrıslı Türkler Derneği Başkanı Ersu Ekrem, Konsey görevlisi Ayşe Osman da yer aldı.

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