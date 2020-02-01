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Son dakika: Çin’de yeni koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 259’a çıktı

Çin'de ülke genelinde etkisini giderek artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 259'a çıktı. Ülke genelinde etkisini artıran yeni tip koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 1795'inin durumu ciddi olmak üzere 11 bin 791'e yükseldi. Virüs bulaştığı şüpheli olanların sayısı 17 bin 988'e, müşahede altına alınanların sayısı ise 118 bin 478'e ulaştı. Salgında son 24 saatte 46 can kaybı yaşandı, yeni virüs vakası tespiti 2 bini geçti.

01.02.2020 06:51 - Son Güncelleme: 01.02.2020 06:51
Son dakika: Çin’de yeni koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 259’a çıktı

Çin'de ülke genelinde etkisini giderek artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 259'a çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgını nedeniyle virüsten etkilenenlerin sayısı 1795'inin durumu ciddi olmak üzere 11 bin 791'e yükseldi.

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Son dakika: Çin’de yeni koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 259’a çıktı

Ayrıca koronavirüse yakalandığı şüpheli olan kişilerin sayısı 17 bin 988 olarak açıklanırken, virüse yakalananlarla temasa geçtiği gerekçesiyle müşahede altına alınan kişilerin sayısı ise 118 bin 478'e ulaştı. Ülke genelinde virüsten iyileşerek taburcu edilen hasta sayısı 243 oldu.

Son dakika: Çin’de yeni koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 259’a çıktı

Bununla birlikte virüse yakalanma vakası Çin anakarası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 13'e, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 7'ye yükseldi.

Son dakika: Çin’de yeni koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 259’a çıktı

SON 24 SAATTE 46 CAN KAYBI
Ayrıca, NHC koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 46 kişinin yaşamını yitirdiği, enfekte vaka sayısının 2 bin 102, şüpheli vakasının ise 5 bin 19 arttığı kaydedildi.

Can kaybı vakalarının büyük çoğunluğu salgının merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşti. Ülke genelinde 259 can kaybı yaşanırken, sadece Hubey eyaletinde ölenlerin sayısı 249, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 7 bin 153 olarak açıklandı.

Son dakika: Çin’de yeni koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 259’a çıktı

Bununla birlikte 2019-nCoV'nin yoğun olarak görüldüğü eyaletlerde vaka sayısı Cıciang'da 599, Guangdong'da 520, Hınan'da 422, Hunan'da 332, Anhui'de 297, Ciangşi'de 286, Sıçuan'da 207, Şandong ve Ciangsu'da 202'ye yükseldi.

Başkent Pekin'de 139'a ulaşan vaka sayısı, Şanghay'da 153, Tiencin'de 34 ve Çongçing'de 238'e çıktı.

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