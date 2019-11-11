Narcos dizisine de konu olan Pablo Escobar'ın hayatına bilinmeyen detaylar gün yüzüne çıktı!

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan Narcos dizisine de konu olan Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar'ın yakalanmasına yardım eden iki narkotik ajanı Steve Murphy ve Javier F. Peña, yazdıkları kitapta uyuşturucu baronunun hayatına dair bilinmeyen detayları dün yüzüne çıkardı. İşte Steve Murphy ve Javier F. Peña'nın kitabından Pablo Escobar'ın hayatına dair ilk kez duyacağınız çarpıcı bilgiler.

11.11.2019 10:57 - Son Güncelleme: 11.11.2019 11:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





