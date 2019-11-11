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Narcos dizisine de konu olan Pablo Escobar'ın hayatına bilinmeyen detaylar gün yüzüne çıktı!

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan Narcos dizisine de konu olan Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar'ın yakalanmasına yardım eden iki narkotik ajanı Steve Murphy ve Javier F. Peña, yazdıkları kitapta uyuşturucu baronunun hayatına dair bilinmeyen detayları dün yüzüne çıkardı. İşte Steve Murphy ve Javier F. Peña'nın kitabından Pablo Escobar'ın hayatına dair ilk kez duyacağınız çarpıcı bilgiler.

11.11.2019 10:57 - Son Güncelleme: 11.11.2019 11:16
Narcos dizisine de konu olan Pablo Escobar'ın hayatına bilinmeyen detaylar gün yüzüne çıktı!

Tüm zamanların en büyük uyuşturucu baronlarından biri olan Pablo Escobar'ın yakalanmasına yardım eden iki narkotik ajanı Steve Murphy ve Javier F. Peña, yeni bir kitap kaleme aldı.

Narcos dizisine de konu olan Pablo Escobar'ın hayatına bilinmeyen detaylar gün yüzüne çıktı!

Murphy ve Peña, 1993'te öldürülen uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar'ın bilinmeyenlerini anlattığı kitaplarında, çarpıcı detaylara yer verdi.

Narcos dizisine de konu olan Pablo Escobar'ın hayatına bilinmeyen detaylar gün yüzüne çıktı!

O dönemde dünyanın en zengin insanlarından biri olan Escobar'ı yakalamaya çalışan iki federal ajan, Kolombiya hükümetinin Medellin kartelini ortadan kaldırmasına yardım etmek amacıyla ülkeye gönderilmişti.

Narcos dizisine de konu olan Pablo Escobar'ın hayatına bilinmeyen detaylar gün yüzüne çıktı!

Manhunters: How We Took Down Pablo Escobar (İnsan Avcıları: Pablo Escobar'ı Nasıl Yakaladık)adını verdikleri kitapta Murphy and Peña, Escobar'ın kendisi için inşa ettiği sözde hapishanenin iç yüzünü detaylıca anlatıyor.

Narcos dizisine de konu olan Pablo Escobar'ın hayatına bilinmeyen detaylar gün yüzüne çıktı!

New York Post gazetesi tarafından basılan kitap için çalışan uzmanlara göre, Escobar bu sözde hapishanede yetkili olmaları için kendi adamlarını görevlendirmişti. Böylece uyuşturucu imparatorluğunu istediği gibi yönetmeye devam edebilecekti.

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