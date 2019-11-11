GaleriDünya

Kan donduran olay! Ünlü tarihçinin sırt çantasından sevgilisinin kolu çıktı

Rusya'da, içinde kadın kolu bulunan bir sırt çantası ile gözaltına alınan ünlü tarihçi Oleg Sokolov, polis sorgusunda sevgilisini öldürdüğünü itiraf etti. Sokolov'un, tartışma sonucu öldürdüğünü söylediği öğrenci sevgilisinin kafasını, kollarını ve ayaklarını testereyle vücudundan ayırdığı ortaya çıktı.

11.11.2019 09:36 - Son Güncelleme: 11.11.2019 09:38
Kan donduran olay! Ünlü tarihçinin sırt çantasından sevgilisinin kolu çıktı

Rus medyasında yer alan haberlere göre, 63 yaşındaki Oleg Sokolov, sarhoş bir şekilde vücut parçalarından kurtulmak isterken nehre düştü.

Kan donduran olay! Ünlü tarihçinin sırt çantasından sevgilisinin kolu çıktı

AVUKAT DUYURDU: SOKOLOV SUÇUNU KABUL ETTİ
Olayı soruşturmaya başlayan St Petersburg polisi, Sokolov'un dairesinde vücut bütünlüğü bozulmuş bir kadın cesedine ulaştı.

Kan donduran olay! Ünlü tarihçinin sırt çantasından sevgilisinin kolu çıktı

24 yaşındaki Anastasia Yeshchenko'ya ait olduğu anlaşılan cesedin, kafa bölümü de vücuttan ayrılmıştı.

Kan donduran olay! Ünlü tarihçinin sırt çantasından sevgilisinin kolu çıktı

AFP haber ajansına konuşan Sokolov'un avukatı, pişmanlık yaşayan müvekkilinin "suçunu kabul ettiğini" ve polisle işbirliği yaptığını söyledi.

Kan donduran olay! Ünlü tarihçinin sırt çantasından sevgilisinin kolu çıktı

Sokolov'un, tartışma sonucu öldürdüğünü söylediği öğrenci sevgilisinin kafasını, kollarını ve ayaklarını testereyle vücudundan ayırdığını itiraf ettiği de bildiriliyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Öyle bir iş yapıyor ki! İşte dünyanın en zor ve ilginç meslekleri...
Öyle bir iş yapıyor ki! İşte dünyanın en zor ve ilginç meslekleri...