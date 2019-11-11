Kan donduran olay! Ünlü tarihçinin sırt çantasından sevgilisinin kolu çıktı
Rusya'da, içinde kadın kolu bulunan bir sırt çantası ile gözaltına alınan ünlü tarihçi Oleg Sokolov, polis sorgusunda sevgilisini öldürdüğünü itiraf etti. Sokolov'un, tartışma sonucu öldürdüğünü söylediği öğrenci sevgilisinin kafasını, kollarını ve ayaklarını testereyle vücudundan ayırdığı ortaya çıktı.
11.11.2019 09:36
- Son Güncelleme: 11.11.2019 09:38
Rus medyasında yer alan haberlere göre, 63 yaşındaki Oleg Sokolov, sarhoş bir şekilde vücut parçalarından kurtulmak isterken nehre düştü.
AVUKAT DUYURDU: SOKOLOV SUÇUNU KABUL ETTİ
Olayı soruşturmaya başlayan St Petersburg polisi, Sokolov'un dairesinde vücut bütünlüğü bozulmuş bir kadın cesedine ulaştı.
24 yaşındaki Anastasia Yeshchenko'ya ait olduğu anlaşılan cesedin, kafa bölümü de vücuttan ayrılmıştı.
AFP haber ajansına konuşan Sokolov'un avukatı, pişmanlık yaşayan müvekkilinin "suçunu kabul ettiğini" ve polisle işbirliği yaptığını söyledi.
Sokolov'un, tartışma sonucu öldürdüğünü söylediği öğrenci sevgilisinin kafasını, kollarını ve ayaklarını testereyle vücudundan ayırdığını itiraf ettiği de bildiriliyor.