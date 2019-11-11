Kan donduran olay! Ünlü tarihçinin sırt çantasından sevgilisinin kolu çıktı

Rusya'da, içinde kadın kolu bulunan bir sırt çantası ile gözaltına alınan ünlü tarihçi Oleg Sokolov, polis sorgusunda sevgilisini öldürdüğünü itiraf etti. Sokolov'un, tartışma sonucu öldürdüğünü söylediği öğrenci sevgilisinin kafasını, kollarını ve ayaklarını testereyle vücudundan ayırdığı ortaya çıktı.

11.11.2019 09:36 - Son Güncelleme: 11.11.2019 09:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





