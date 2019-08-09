Nagasaki'deki facianın 74. yılında atom bombası kurbanları Japonya’da anıldı

Nükleer silah yarışını denetim altına almak için dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile yıkılan SSCB'nin Devlet Başkanı Mikhail Gorbaçov tarafından 1987'de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın bu aybaşında sona erdiğini hatırlatan Taue, "Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'ya, dünyadaki nükleer stokları kararlı bir şekilde azaltmanın somut yollarını bulmak için nükleer süper güçler olarak sorumluluk alma çağrısında bulunuyorum" şeklinde konuştu.

