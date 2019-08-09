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Nagasaki'de on binlerce insanın saniyeler içinde ölmesine neden olan 'Şişman Adam' lakaplı atom bombasının hikayesi

Japonya'nın Nagasaki kenti bugün yine duygusal bir anma törenine ev sahipliği yapıyor. Bundan tam 74 yıl önce, 9 Ağustos 1945'te ABD Hava Kuvvetleri'nin şehre attığı "Şişman adam" lakaplı atom bombası en az 70 bin kişinin ölümüne ve Japonya'nın teslim olmasına neden olmuştu. İşte Nagasaki'de on binlerce insanın saniyeler içinde ölmesine neden olan 'Şişman Adam' lakaplı atom bombasının hikayesi...

09.08.2019 07:33 - Son Güncelleme: 09.08.2019 07:57
Nagasaki'de on binlerce insanın saniyeler içinde ölmesine neden olan 'Şişman Adam' lakaplı atom bombasının hikayesi

Hedefte neden Nagasaki vardı? Bundan 74 yıl önce hem kentin hem de dünyanın kaderini değiştiren tablo aslında bir dizi aksaklığın sonucunda ortaya çıkmıştı.

9 Ağustos 1945'te sabaha karşı 03.47'de, ABD Hava Kuvvetleri'nin B-29 tipi bombardıman uçağı Bockscar, Tinian Adası'ndan havalandı ve "Centerboard II" adı verilen ikinci bir atom bombasını bir Japon şehrine atma görevi başlamış oldu.

Nagasaki'de on binlerce insanın saniyeler içinde ölmesine neden olan 'Şişman Adam' lakaplı atom bombasının hikayesi

Ancak daha görev başlamadan işler yolunda gitmiyordu. Uçağın yakıt pompası sorunları yaşaması nedeniyle kalkış sürekli erteleniyordu. Sadece bir gün önce dört B-29 bombardıman uçağı kalkışta yaşanan teknik sorunlar nedeniyle düşmüş ve yakıt depoları dolu olduğu için büyük yangınlar çıkmıştı.

Tinian Hava Üssü'nde çalışan bir ABD'li mühendis o günleri anımsarken "Uçağın kalktığını görene kadar hepimiz on yıl yaşlandık" diyordu.

Ancak Bockscar sonunda sorunsuz bir şekilde havalanmıştı.

Nagasaki'de on binlerce insanın saniyeler içinde ölmesine neden olan 'Şişman Adam' lakaplı atom bombasının hikayesi

5 tonluk atom bombasını taşıyabilmesi için Bockscar bombardıman uçağının tüm zırhı ve mühimmatı sökülmüştü.

Kalkıştan tam 13 dakika sonra, uçağın mürettebatı "Şişman adam" lakaplı bombanın üzerindeki yeşil kabloları kırmızı kablolarla değiştirdi. "Şişman adam" artık kullanıma hazırdı.

Nagasaki'de on binlerce insanın saniyeler içinde ölmesine neden olan 'Şişman Adam' lakaplı atom bombasının hikayesi

Hiroşima'ya atılan atom bombası "Küçük çocuk" yassı bir silindir biçimindeyken, "Şişman adam" dev bir yumurtaya benziyordu.

Yaklaşık bir buçuk metre yüksekliğinde ve 3 metre uzunluğundaki bombanın kuyruğu, bombanın hedefine doğru giderken savrulmaması için tasarlanmıştı.

Nagasaki'de on binlerce insanın saniyeler içinde ölmesine neden olan 'Şişman Adam' lakaplı atom bombasının hikayesi

Bombanın üzerinde Bockscar mürettebatından mesajlar da yer alıyordu "Size bir hediye daha" ve "[İmparator] Hirohito'ya ikinci öpücük" yazıları atom bombası Nagasaki'ye düşerken üzerindeydi.

6 saatlik uçuşun ardından Bockscar, Yakuşima adlı küçük adaya ulaşmıştı. Burada iki B-29 uçağı daha Bockscar'la buluşacaktı.

İlki "Mükemmel Artist" adlı uçaktı. Görevi atom bombasının patlamasıyla açığa çıkacak olan enerjiyi ölçmekti. İkinci uçak "Büyük Kokuşuk" ise kamera sistemleriyle donatılmıştı. Hedefi vurma konusunda Bockscar mürettebatına yardım için oradaydı.

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