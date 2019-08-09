Nagasaki'de on binlerce insanın saniyeler içinde ölmesine neden olan 'Şişman Adam' lakaplı atom bombasının hikayesi

Hedefte neden Nagasaki vardı? Bundan 74 yıl önce hem kentin hem de dünyanın kaderini değiştiren tablo aslında bir dizi aksaklığın sonucunda ortaya çıkmıştı.

9 Ağustos 1945'te sabaha karşı 03.47'de, ABD Hava Kuvvetleri'nin B-29 tipi bombardıman uçağı Bockscar, Tinian Adası'ndan havalandı ve "Centerboard II" adı verilen ikinci bir atom bombasını bir Japon şehrine atma görevi başlamış oldu.