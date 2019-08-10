Büyük sır 4 bin 600 yıl sonra ortaya çıktı! Mısır'ın en gizemli piramidi Bent Piramidi...
Mısır'ın en gizemli piramidi olarak bilinen ve ülkedeki en eski iki piramitten biri olan Bent Piramidi 1965 yılından sonra ilk kez geçtiğimiz günlerde ziyaretçilere kapılarını açtı.
10.08.2019 12:51
- Son Güncelleme: 10.08.2019 12:51
Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Gize kentinde yer alan Mısır Piramitleri günümüzde dahi gizemini koruyor.
Bölgede birçoğu dönemin firavunları için lahit görevi gördüğü bilinen 118 ila 139 kadar piramit yer aldığı tahmin ediliyor.
Gize'deki piramitlerin yanı sıra ülkedeki en eski iki piramitten biri olarak bilinen Bent Piramidi 1965 yılından sonra ilk kez geçtiğimiz günlerde ziyaretçilere kapılarını açtı.
Bölgeye daha çok turist getirme hedefiyle açılan Bent Piramidi başkent Kahire'nin 40 km uzağında yer alıyor.
Kazı ve restorasyon çalışması sebebiyle yıllardır ziyaretçi girişine kapalı olan Bent Piramidi'nde içerisinde mumyalar olan taş ve ahşaptan yapılmış lahitler bulunmuştu.