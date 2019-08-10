Büyük sır 4 bin 600 yıl sonra ortaya çıktı! Mısır'ın en gizemli piramidi Bent Piramidi...

Mısır'ın en gizemli piramidi olarak bilinen ve ülkedeki en eski iki piramitten biri olan Bent Piramidi 1965 yılından sonra ilk kez geçtiğimiz günlerde ziyaretçilere kapılarını açtı.

10.08.2019 12:51 - Son Güncelleme: 10.08.2019 12:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





