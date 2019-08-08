Simpsons dizisinde korkunç kehanet! İşte Simpsons dizisiyle ilgili bilinmeyenler...

Ekranların uzun soluklu yabancı dizilerinden biri olan Simpsons, 30 senedir televizyon ekranlarından dünyanın dört bir yanındaki insanları güldürmeye devam ediyor. Simpsons, son dönemde kehanetleriyle gündeme geliyor. Dizinin yazarları bu durumun, birçok kişinin tahmin ettiğinin aksine komplo teorileriyle ilişkilendirilemeyeceğini, dizide birçok konuda geleceğe dair tahminler yürütüldüğü için bunların gerçekleşmesi ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı. İşte 'Simpsons' dizisinde yer alan kehanetler ve 'Simpsons' dizisiyle ilgili bilinmeyenler...

08.08.2019 23:11 - Son Güncelleme: 08.08.2019 23:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





