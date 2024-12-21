Donald Trump Bill Gates’i Guantanamo’ya mı hapsedecek? Milyarderi düşman ilan etti

ABD'de 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a geçmesi beklenen seçilmiş Başkan Donald Trump'ın ilk icraatlarından birinin dünyaca ünlü milyarder Bill Gates'i Guantanamo hapishanesine göndermek olduğu iddia edildi.

TRUMP BILL GATES'İ DÜŞMAN İLAN EDİYOR

Trump'ın geçiş ekibinden birine göre, yasal açıdan karmaşık olan bu plan, Gates'in ABD vatandaşlığından çıkarılmasını ve küreselci gündem adına Amerika'ya karşı işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle düşman savaşçı olarak tanımlanmasını içeriyor.

BILL GATES'İ GUANTANAMO'YA MI GÖNDERECEK?

İddiaya göre Trump Bill Gates'i insanlığa karşı suçlardan dolayı Guantanamo Körfezi'ne göndermeye kararlı.

Trump'ın Gates için yargılama planının, ünlü milyarderin bir milyondan fazla Amerikalının ölümüyle doğrudan bağlantılı olabileceğine dair ortaya çıkan iddialarla ilişkili olduğu belirtildi.

Konu ise Covid-19 mRNA aşısı. Trump'ın geçiş ekibine göre "Gates'in işlediği suçlardan dolayı yargılanması gerekiyor çünkü bu suçların dünya tarihinde eşi benzeri yok."

Trump'ın ekibi, aşı uygulamasının ardından ABD'de ölümlerin arttığını iddia ediyor.

Bill Gates'in Covid aşılarını finanse ettiği ve pandemi ile ilgili sahte haberlerin yayılmasına yardımcı olduğu öne sürülüyor.

HOLLANDA'DA YARGILANIYOR MU?

Bill Gates'in Hollanda mahkemesinde Covid19 aşıları konusunda halkı yanılttığı gerekçesiyle suçlandığı ve yargılanmasının emredildiği iddia edilmiş ve daha sonra bu iddialar yalanlanmıştı.