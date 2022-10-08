Kraliyet ailesi yanında Aşk-ı Memnu halt etmiş! Yengesine aşık oldu! Danimarka'da dünyayı sallayan çapraz ilişki yumağı
Dünya bu skandalla çalkalanıyor... Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, ani bir karar alarak '1 Ocak 2023'ten itibaren küçük oğlu Prens Joachim'in iki evliliğinden dünyaya gelen çocuklarının "prens" ve "prenses" unvanlarının sona ereceğini açıklamıştı.' Olay tazeliğini korurken ve özellikle de nedeni merak edilirken, asıl büyük skandal patlak verdi. Kraliçe'nin küçük oğlu Prens Joachim'in, veliaht prens olan ağabeyinin eşi Prenses Mary'ye âşık olduğu iddiası ülke gündeminde bomba etkisi yarattı. Haliyle akıllara gelen ilk şey ise 'Aşk-ı Memnu 'oldu. İşte dünyayı sallayan skandalın tüm detayları...
08.10.2022 11:57 - Son Güncelleme: 08.10.2022 11:57
Dünyanın en sakin ülkelerinden biri olan Danimarka geçtiğimiz haftalarda Kraliçe Margrethe'in verdiği kararla çalkalanmıştı.
Kraliçe Margrethe'in yaptığı açıklamaya göre, 1 Ocak 2023'ten itibaren küçük oğlu Prens Joachim'in iki evliliğinden dünyaya gelen çocuklarının "prens" ve "prenses" unvanlarının sona erecekti.
Prens Joachim'in soyundan gelenlerin unvanlarını sadece Monpezat "kont" ve "kontesi" olarak kullanmaya başlayacaktı.
Buna göre, Prens Joachim'in çocukları Prens Nikolai, Prens Felix, Prens Henrik ve Prenses Athena'nın rütbeleri düşürülecekti