Vav TV İzle
Haberler Dünya Kraliyet ailesi yanında Aşk-ı Memnu halt etmiş! Yengesine aşık oldu! Danimarka'da dünyayı sallayan çapraz ilişki yumağı

Kraliyet ailesi yanında Aşk-ı Memnu halt etmiş! Yengesine aşık oldu! Danimarka'da dünyayı sallayan çapraz ilişki yumağı

Dünya bu skandalla çalkalanıyor... Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, ani bir karar alarak '1 Ocak 2023'ten itibaren küçük oğlu Prens Joachim'in iki evliliğinden dünyaya gelen çocuklarının "prens" ve "prenses" unvanlarının sona ereceğini açıklamıştı.' Olay tazeliğini korurken ve özellikle de nedeni merak edilirken, asıl büyük skandal patlak verdi. Kraliçe'nin küçük oğlu Prens Joachim'in, veliaht prens olan ağabeyinin eşi Prenses Mary'ye âşık olduğu iddiası ülke gündeminde bomba etkisi yarattı. Haliyle akıllara gelen ilk şey ise 'Aşk-ı Memnu 'oldu. İşte dünyayı sallayan skandalın tüm detayları...

08.10.2022 11:57 - Son Güncelleme: 08.10.2022 11:57
Kraliyet ailesi yanında Aşk-ı Memnu halt etmiş! Yengesine aşık oldu! Danimarka’da dünyayı sallayan çapraz ilişki yumağı

Dünya bu skandalı konuşuyor. Ağabeyinin eşine aşık olan Kraliyet üyesi gündemin ilk sıralarına yerleşti. İşte haberin tüm detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kraliyet ailesi yanında Aşk-ı Memnu halt etmiş! Yengesine aşık oldu! Danimarka’da dünyayı sallayan çapraz ilişki yumağı

Dünyanın en sakin ülkelerinden biri olan Danimarka geçtiğimiz haftalarda Kraliçe Margrethe'in verdiği kararla çalkalanmıştı.

Kraliyet ailesi yanında Aşk-ı Memnu halt etmiş! Yengesine aşık oldu! Danimarka’da dünyayı sallayan çapraz ilişki yumağı

Kraliçe Margrethe'in yaptığı açıklamaya göre, 1 Ocak 2023'ten itibaren küçük oğlu Prens Joachim'in iki evliliğinden dünyaya gelen çocuklarının "prens" ve "prenses" unvanlarının sona erecekti.

Kraliyet ailesi yanında Aşk-ı Memnu halt etmiş! Yengesine aşık oldu! Danimarka’da dünyayı sallayan çapraz ilişki yumağı

Prens Joachim'in soyundan gelenlerin unvanlarını sadece Monpezat "kont" ve "kontesi" olarak kullanmaya başlayacaktı.

Kraliyet ailesi yanında Aşk-ı Memnu halt etmiş! Yengesine aşık oldu! Danimarka’da dünyayı sallayan çapraz ilişki yumağı

Buna göre, Prens Joachim'in çocukları Prens Nikolai, Prens Felix, Prens Henrik ve Prenses Athena'nın rütbeleri düşürülecekti

SON DAKİKA